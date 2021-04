Rifiuti abbandonati sul Monte Subasio, buste appese agli alberi (foto)

Rifiuti abbandonati sul monte Subasio, ancora inciviltà, con i sacchetti della spazzatura appesi addirittura agli alberi. La segnalazione arriva da alcuni residenti, e non è nuova.

A gennaio 2021 rifiuti abbandonati sul monte Subasio. La segnalazione dal rifugio degli Stazzi, dove c’erano sedie e tavolo all’esterno, porta aperta, rifiuti all’interno. “Sistemato il tutto in 2 minuti. I rifiuti lasciati all’interno non avendo buste per portarli via. Ci tornerò appena possibile. Fate un piccolo sforzo per lasciare in ordine e pulito come avete trovato e troverete ancora, spero, come l’ultima immagine”, scriveva Francesco B. nel gruppo monte Subasio.

Ad agosto 2020 la polizia locale aveva invece elevato due denunce contro due cittadini che hanno gettato una ingente quantità rifiuti edili (circa 6 metri cubi) proveniente da fuori regione in località Ponte Grande, lungo la strada che collega Gualdo Tadino a Costa di Trex. Nell’aprile 2019, prima della pandemia, oltre 60 persone avevano partecipato alla nona giornata ecologica per ripulire il Monte Subasio dal vandalismo e dall’inciviltà di chi getta rifiuti nell’ambiente. Un’inziativa delle associazioni Selecontrollori ecologisti del Parco Monte Subasio, Proloco di Armenzano e Costa di Trex, Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione Civile che insieme ad Ecocave, al Movimento dello Sconforto Generale, agli Amici della Montagna e con il patrocinio e la partecipazione del Comune di Assisi.