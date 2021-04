Pd Assisi, tre nomi per il dopo Pettirossi: Vitali, Corazzi e Lupattelli

Secondo il Messaggero Umbria sarà annunciato a ore il nome del nuovo assessore che andrà a prendere il posto lasciato vuoto dopo le dimissioni di Simone Pettirossi. Il segretario comunale del Pd Assisi Mauro Casciola avrebbe consegnato al sindaco Stefania Proietti la lista di tre nominativi tra cui il primo cittadino dovrà scegliere il nuovo membro della giunta. Si tratta di Paola Vitali, Lanfranco Corazzi e Paolo Lupattelli.

Paola Vitali, che secondo quanto si mormora a Santa Maria degli Angeli sarebbe il nome in pole position, è amministratrice dall’aprile 2016 dell’associazione Se’ de J’Angeli se che punta a riscoprire e valorizzare Santa Maria degli Angeli attraverso l’aggregazione, la socializzazione e la solidarietà. Il professor Lanfranco Corazzi è membro della segreteria comunale del Pd Assisi. Il petrignanese Paolo Lupattelli è consigliere comunale, e la sua promozione ad assessore farebbe entrare in consiglio Giada Ceccarelli, la prima dei non eletti.

Simone Pettirossi ha annunciato le sue dimissioni da assessore a fine marzo 2021, terzo esponente della giunta Proietti dopo Claudia Travicelli, Eugenio Guarducci e Italo Rota ad abbandonare o essere ‘cacciato’. Già nell’agosto 2019 Pettirossi aveva espresso il suo ‘malessere’, attaccando i costi troppo alti di Universo Assisi. La maggioranza ha recentemente visto l’addio anche di Luigi Bastianini, passato dai Cristiano Riformisti a Progetto Assisi, nel centrodestra.