Rifiuti, sciopero nazionale del settore di igiene urbana: le info utili per Assisi

Il Comune di Assisi informa la cittadinanza che, a causa dello sciopero generale nazionale di settore indetto dalle Segreterie Nazionali di Fp Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Fiadel, per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre 2025, potranno verificarsi disservizi nelle attività ordinarie di igiene urbana sul territorio comunale, in sintesi la raccolta rifiuti e lo spazzamento. Ai sensi della Legge 146/90 e successive modifiche e integrazioni, pur essendo garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla normativa, l’adesione allo sciopero potrà impattare su:

– raccolta e trasporto dei rifiuti (utenze commerciali e private).

– spazzamento strade.

– svuotamento cestini stradali.

La Stazione ecologica comunale potrà rimanere chiusa al pubblico per l’intera giornata. Si invitano pertanto i cittadini a non esporre i rifiuti nella serata di giovedì 16 ottobre e nella giornata di venerdì 17 ottobre. Qualora i rifiuti fossero già stati esposti e non venissero ritirati a causa dello sciopero, gli stessi dovranno essere ritirati dal piano stradale per la custodia presso le proprie abitazioni, al fine di salvaguardare il decoro urbano. Si assicura che tutti i servizi di igiene urbana e di raccolta rifiuti riprenderanno regolarmente e a pieno regime a partire da sabato 18 ottobre 2025. L’Amministrazione Comunale si scusa per gli eventuali disagi non dipendenti dalla propria volontà e ringrazia la cittadinanza per la collaborazione.

Foto di zibik | via Unsplash

© Riproduzione riservata