Si rinnova la donazione di sangue in memoria di Davide Piampiano (foto)

"Abbiamo voluto ricordare chi non c’è più attraverso il bene che continua a generare", dicono Avis e Comitato

Anche quest’anno il Comitato Davide Piampiano, in collaborazione con l’AVIS comunale di Assisi, ha voluto ricordare, nel giorno del suo compleanno, il giovane prematuramente scomparso nel 2023, con una giornata dedicata alla donazione del sangue, simbolo di vita, solidarietà e comunità. Con tale iniziativa si è voluto ricordare chi non c’è più attraverso il bene che continua a generare: ogni gesto di solidarietà è anche un modo per tenere vivo ciò che conta davvero.

La mattina di sabato 11 ottobre ha visto così una copiosa partecipazione: i membri del Comitato Davide Piampiano, diventati associati della locale Avis, hanno contribuito alla raccolta di oltre venti sacche di sangue. In soli due anni di impegno il Comitato ha raggiunto quasi 100 donazioni; un risultato che testimonia la costanza e la generosità dei suoi componenti, un esempio concreto di concreta solidarietà. Una collaborazione in favore del bene comune, tra il Comitato e l’Avis Assisi, connotata anche da un sincero legame di amicizia, che continua a rafforzare il valore umano di queste iniziative.

“Il positivo esito della giornata – conclude la nota – conferma quanto la memoria di Davide continui a ispirare gesti concreti di altruismo, trasformando il ricordo in un motore di speranza e di solidarietà condivisa. Donare il sangue è giusto, migliora noi e ciò che ci circonda”.

© Riproduzione riservata