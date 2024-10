Rompe una vetrata e ruba superalcolici: rintracciato e denunciato 36enne appena uscito dal carcere

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Assisi hanno arrestato, in flagranza di reato, un 36enne, di origini polacche, domiciliato ad Assisi ma senza una fissa dimora, poiché sorpreso nottetempo mentre trafugava dei superalcolici dall’interno di un bar. L’uomo, dopo aver rotto una vetrata e forzato una porta secondaria, si è introdotto nel bar di un centro sportivo situato nella zona industriale di Santa Maria degli Angeli, per poi impossessarsi di varie bottiglie di superalcolici. Mentre si allontanava però è stato fermato dai militari in servizio d’istituto, che sono riusciti a recuperare la refurtiva, del valore di circa 150 euro, e restituirla al titolare dell’attività. Il 36enne invece è stato accompagnato in caserma e tratto in arresto per l’ipotesi di reato di furto aggravato. All’esito della successiva udienza tenutasi davanti al Giudice del Tribunale di Perugia l’arresto è stato convalidato e a suo carico è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere. L’uomo era stato già arrestato dai Carabinieri nello scorso mese di luglio, poiché individuato quale autore di due furti, commessi in successione, ai danni di un bar e un supermercato tra Assisi e Bastia Umbra (PG), ed era uscito dal carcere lo scorso 28 settembre.

Foto di Eaters Collective | via Unsplash

