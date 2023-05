Rotatoria del Passaggio, lavori al via: dureranno sei mesi

Sono iniziati ieri i lavori per la realizzazione della ‘rotatoria del Passaggio’ a confine tra le frazioni di Capodacqua e di Rivotorto. “Un’opera fortemente voluta dalla popolazione – si legge in una nota del Comune – e che ha visto un iter burocratico complesso proprio perché interessa più territori”.

In particolare verrà realizzata una rotatoria del diametro di 45 metri che consentirà di connettere con maggiore sicurezza e fluidità Via Romana per chi proviene da Capodacqua, Via Assisana per chi proviene da San Vitale ed Assisi, Via Sacro Tugurio per chi proviene da Rivotorto, con lo svincolo stradale della 75. L’incrocio esistente, che ha una configurazione planimetrica a croce, presenta notevoli criticità in termini di visibilità e di pendenza e pertanto, considerato il contesto che è di collegamento di importanti arterie extraurbane, pertanto si è resa necessaria costruire la rotatoria che, una volta completata, migliorerà tra l’altro la sicurezza e regolamenterà il traffico in prossimità dell’abitato. I lavori termineranno entro l’anno e il costo dei lavori è di 400 mila euro”.

“È stato un percorso burocraticamente complesso – aggiungono i consiglieri Giuseppe Cardinali e Scilla Cavanna (Assisi Domani) a proposito della rotatoria del Passaggio – dovuto alla conciliazione di viabilità sulla quale hanno competenza diversi Enti (Comune, Provincia, Regione, Anas), ma la soddisfazione è grande perché è un’opera che – oltre ad essere migliorativa dell’immagine di Assisi, essendo la prima ‘porta’ di ingresso per cittadini e turisti provenienti principalmente dalla Flaminia – rappresenta la soluzione al problema dell’alta incidentalità, sentita e segnalata dalla cittadinanza – di Capodacqua, ma anche di Rivotorto e Viole – da alcuni decenni. L’opera, che costerà circa 400.000 euro, sarà terminata entro circa 6 mesi. Un grazie al sindaco Stefania Proietti e all’Ufficio Lavori Pubblici del Comune”.

