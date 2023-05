Insieme per Cannara boccia il Gareggia tris: “Poca concretezza”

Si è svolto venerdì 26 maggio 2023 il primo Consiglio Comunale di Cannara, il terzo a guida Gareggia, in cui sono state presentate le linee programmatiche 2023-2028. “L’insediamento del nuovo Consiglio – si legge in una nota della minoranza di Insieme per Cannara – ha delineato anche la compagine di minoranza, formata dalla capogruppo Alessia Sirci e dai consiglieri Sandra Ceppitelli, Sabina Battista e Giorgio Maria Bizzarri, e sin dal primo momento l’opposizione non può che dirsi delusa dai progetti dell’amministrazione”.

Secondo Insieme per Cannara, “Il tempo della campagna elettorale è finito, ora è tempo di amministrare ma Gareggia, che dal 2009 è in Consiglio Comunale, ha presentato all’assemblea un documento scarno, generico, senza idea di progettualità, che liquida con poche frasi di circostanza quelli che sono problemi veri e tragici per questo territorio: il lavoro, le politiche culturali, il centro storico, e glissa su altri temi cruciali come il grande intervento nel cimitero comunale in cui si ha intenzione di realizzare un tempio crematorio”.

“Ci saremmo aspettati – conclude la nota – maggior definizione e concretezza da chi ha giocato tutto sulla continuità amministrativa ma sembra, nonostante Gareggia sia sindaco da 9 anni e la sua giunta sia stata riconfermata in blocco, che non si sappia ancora bene verso dove puntare la rotta, continuando a fare quello che si è fatto negli ultimi cinque anni: mettere le toppe in base alla disponibilità”.

© Riproduzione riservata