Ruba denaro e documenti da un furgone fuori della farmacia: denunciato

Derubato al di fuori da una farmacia dell’assisano si rivolge ai carabinieri di Valfabbrica che denunciano il responsabile del furto di denaro e documenti asportati dall’interno di un furgone.

Il derubato, un imprenditore residente in provincia di Perugia, aveva appena parcheggiato il proprio furgone nei pressi di una farmacia dell’assisano quando un uomo – che grazie alle telecamere si è scoperto essere un uomo di mezza età in sella a uno scooter – è entrato nel veicolo asportando un borsello con documenti, denaro contante e carte di credito, oltre ad una valigetta con tutti i documenti contabili della ditta del denunciante, che non ha potuto far altro che rivolgersi ai Carabinieri.

Grazie alle telecamere i carabinieri di Valfabbrica dipendenti dalla compagnia di Assisi agli ordini del capitano Vittorio Jervolino hanno individuato il responsabile. I militari hanno iniziato, quindi, a perlustrare le varie frazioni dell’assisano fino a quando hanno individuato un motoveicolo identico a quello visto nel video. È bastato controllarne il conducente per capire di essere sulla buona strada. Difatti, il proprietario del mezzo era persona già nota ai Carabinieri. Di lì a poco l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità accompagnando i militari sul luogo dove si era disfatto di parte della refurtiva.

I militari hanno così recuperato sia il borsello contenente documenti e carte di credito, che la borsa con la documentazione. Tuttavia, mancava all’appello il denaro contante. Grande la soddisfazione dell’imprenditore che si è congratulato con i militari per la celerità nell’individuazione del colpevole, ma soprattutto per il ritrovamento della documentazione asportata. Il ladro, un cittadino italiano residente nell’assisano, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Perugia per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

