Ruba le sedie di un bar di Cannara: denunciato 54enne

Curioso furto in un bar del comune di Cannara, dove ignoti nei giorni scorsi hanno portato via 8 sedie che erano rimaste fuori. Il titolare dell’attività ha chiamato i carabinieri e il responsabile è stato rintracciato e denunciato dai militari della stazione Cannara in stato di libertà. Si tratta di un 53enne residente a Bevagna, ritenuto appunto il responsabile del furto di arredi fuori dal bar cannarese.

Secondo la nota del comando provinciale dell’Arma di Perugia, i militari, dipendenti dalla compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino, sono intervenuti a seguito della richiesta del titolare dell’esercizio pubblico, che alla riapertura del locale dopo la notte, ha constatato la mancanza di arredi. Avvisati i Carabinieri sono state avviate le indagini acquisendo filmati che hanno consentito di individuare una macchina ritenuta connessa ai fatti e successivamente il suo conducente.

Il 54enne bevanate, una vistosi scoperto, ha ammesso le proprie responsabilità relativamente al furto e restituito di sua iniziativa le otto sedie sottratte. La refurtiva è stata quindi restituita al titolare del locale mentre l’autore del reato è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Spoleto, davanti la quale dovrà rispondere dell’ipotesi di furto aggravato.

