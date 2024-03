Concerti dell’estate 2024 ad Assisi: Cristiano De André e Mr Rain protagonisti ad agosto alla Rocca Maggiore

Annunciate le date: il rapper si esibirà il 3 agosto, due giorni prima il concerto del figlio di Fabrizio, in entrambi i casi per Suoni Controvento

Annunciati i primi due concerti dell’estate 2024 ad Assisi, con Cristiano De André e Mr Rain protagonisti ad agosto alla Rocca Maggiore rispettivamente l’1 e il 3 agosto, in entrambi i casi per Suoni Controvento.

Dopo la sua partecipazione a Sanremo, Mr Rain riparte con un nuovo tour estivo che lo vedrà protagonista sui palcoscenici di diverse piazze italiane. Tra queste ci sarà anche Assisi, dove torna per la seconda volta dopo l’esibizione del giugno scorso in Con il Cuore. Stavolta l’appuntamento è in programma il 3 agosto, due giorno dopo l’annunciato concerto di Cristiano De André per Suoni Controvento. “Non vedo l’ora di tornare sul palco e rivedervi tutti. Ci vediamo in giro per l’Italia, in quale data verrete?”, l’annuncio/domanda su Instagram.(Continua dopo la foto tratta da Giffoni Film Festival | via Flickr)

Mr.Rain – all’anagrafe Mattia Berardi, con all’attivo 18 dischi di platino e 6 dischi d’oro – è reduce dalla sua seconda partecipazione a Sanremo con il brano “Due altalene”, apripista del nuovo progetto musicale da lui interamente prodotto. Lo scorso primo marzo, è uscito “Pianeta di Miller”, nuovo album di inediti, che è il quinto della sua carriera a distanza di quasi due anni da “Fragile”. Lo stesso ha debuttato alla seconda posizione della classifica Fimi ed è inoltre entrato nella Top Ten della Debut Global Chart di Spotify. A novembre 2023, Mr.Rain ha festeggiato con un grande evento la fine del “Supereroi Tour”, che ha registrato ovunque il tutto esaurito, con 33 date e oltre 100mila biglietti venduti. Il 2023 è stato per l’artista pieno di successi e certificazioni con il brano “Supereroi”: il podio a Sanremo, 5 volte platino, terza canzone più venduta del 2023 con più di 300milioni tra stream e views, ai vertici delle classifiche di Spotify e Shazam. Su TikTok, è stato il brano più popolare e brano di Sanremo 2023 più suonato, nonché il più trasmesso dalle radio italiane. Il suo video ha superato i 53 milioni di views. In Spagna, il brano “Supereroi” è attualmente uno dei pezzi più trasmessi in rotazione radiofonica.

“Il concerto di Mr.Rain, artista amato e apprezzato in maniera trasversale – sottolineano Fabrizio Leggio e Veronica Cavallucci, rispettivamente assessore al turismo e assessore alla cultura di Assisi – si propone come un altro grande evento dell’estate assisana, che anche quest’anno offrirà numerose iniziative ed esperienze fra cultura, natura, bellezza e divertimento, in grado di attrarre cittadini e turisti, ponendo la nostra città come punto di punto di riferimento e meta ideale in Umbria. Il programma completo verrà presentato nelle prossime settimane, ma si annuncia già straordinario”. I biglietti sono in vendita a partire da venerdì 15 marzo alle 15:00 su Ticketone e Vivaticket. (Continua dopo la foto)

Tra i concerti dell’estate 2024 ad Assisi e sempre alla Rocca Maggiore, arrivano la musica e la poesia di Fabrizio De André, che rivivranno infatti nel principale monumento laico di Assisi con il concerto di Cristiano De André, figlio del cantautore, considerato l’unico vero erede del patrimonio culturale deandreaiano. L’appuntamento è organizzato da Comune di Assisi e Suoni Controvento, il festival di arti performative estivo promosso da Aucma.

L’evento – intitolato “De André #DeAndré – Best Of Live Tour” – si terrà il 1° agosto, alle ore 21, alla Rocca Maggiore di Assisi, uno dei luoghi più suggestivi della città. Fa parte di Suoni Controvento 2024 e del ricco programma estivo del Comune di Assisi, che ha promosso l’iniziativa in collaborazione con il noto festival dedicato a intrattenimento, ecologia e turismo lento, nato per valorizzare luoghi naturalistici e storici umbri. Dopo il successo del progetto “De André canta De André” e i sold out registrati con i tour dedicati a varie parti del patrimonio musicale di Fabrizio, Cristiano De André porterà sul palco di Assisi il meglio del repertorio del padre, a 25 anni dalla scomparsa. Nel suo tour in giro per l’Italia, sarà accompagnato dagli insperabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi e alla batteria arriva Ivano Zanotti.

Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouky, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio. I biglietti sono disponibili su TicketOne e Ticketmaster. “L’omaggio a De André – sottolinea l’assessore alla cultura Veronica Cavallucci – è uno dei grandi eventi dell’estate ad Assisi, che anche quest’anno vedrà protagonista la Rocca Maggiore e proporrà tante iniziative fra cultura, musica e aggregazione. Questo è solo il primo grande nome di una stagione estiva che si annuncia ricca opportunità, grazie alla collaborazione fra Comune e realtà culturali e associative del territorio”.

© Riproduzione riservata