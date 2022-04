Rubati a Viole di Assisi tre mezzi d’epoca a due ruote (foto)

Si tratta di due Vespa e una Lambretta portate via da un noto hotel, la famiglia chiede aiuto per ritrovarle

Rubate ad Assisi due Vespa d’epoca e una Lambretta, tutte di interesse storico, a comunicare il fatto alla nostra redazione è la famiglia. I mezzi sono stati portati via dal garage di un noto Hotel di Viole di Assisi nel giorno di venerdì 1 aprile.

“Siamo legatissimi a questi mezzi a due ruote – scrivono i proprietari – più che per il valore economico per quello affettivo legato agli stessi, poiché si tratta di mezzi di famiglia comprati da nuovi dai nostri nonni che, purtoppo, non ci sono più, trattandosi di mezzi particolari che saltano agli occhi tutti ci potranno essere di aiuto”.

“Abbiamo fatto la denuncia solo oggi alle forze dell’ordine perché ce ne siamo accorti oggi (martedì 5 aprile, ndr), non ci sono segni di infrazione in hotel, siamo disposti ad offrire anche una ricompensa a chi si riveli utile al ritrovamento dei mezzi” – conclude la famiglia.

In caso di avvistamento o ritrovamento questi i numeri da contattare: Manuele 3487144213, Gianfranco 3394196596, Michele 3421216274. Le foto, fornite dai titolari, in evidenza e nella gallery.

© Riproduzione riservata