Santa Barbara 2023, vigili del fuoco assisani in festa: il maltempo al centro degli interventi (foto)

Vigili del fuoco assisani in festa per Santa Barbara 2023, con una crescita degli interventi e una costante vicinanza alla popolazione colpita dal maltempo. Dopo i dati in calo del 2020 quando la pandemia aveva portato a poco meno di mille interventi, saliti a 1.159 nel 2021 e circa 1.250 nel 2022, ora il ‘conto’ sale a 1300.

Un numero fortemente condizionato dagli interventi del maltempo: a fronte di interventi per sei incendi boschivi, infatti, sono 62 gli interventi per danni d’acqua e prosciugamenti, 173 gli interventi per alberi pericolanti, 55 le verifiche di stabilità di edifici e manufatti o sopralluoghi. Le aperture porta, 308, la fanno da padrone, a seguire – dopo 192 bonifiche insetti e dopo gli alberi pericolanti – ci sono 122 interventi per incendi, 97 incidenti stradali o recupero autovetture. E ancora, tra gli interventi numericamente rilevanti, 74 soccorsi a persona, 34 salvataggi di animali, 23 servizi di assistenza alle forze dell’ordine e 118, 22 fughe di gas e 19 ascensori bloccati, 17 dissesti statici.

A festeggiare Santa Barbara 2023 gli uomini del capo distaccamento, Valter Cardia, tanti vigili del fuoco in pensione, i cittadini e le autorità – presenti tra gli altri i sindaci di Assisi, Stefania Proietti, insieme al vicesindaco Valter Stoppini, Bastia Umbra, Paola Lungarotti accompagnata dall’assessore Franchi, e Cannara, Fabrizio Gareggia. Dopo la santa messa celebrata da padre Marco Moroni, custode del Sacro Convento, don Cesare Provenzi, parroco di San Rufino, Dom Massimo Bertoncello e fra Emanuele Gelmi. Le autorità hanno ringraziato i pompieri per il loro lavoro quotidiano e per la vicinanza alla gente, ma anche tutte le forze dell’ordine che con abnegazione e professionalità si adoperano nel loro lavoro per la sicurezza della nostra comunità.

Il funzionario del comando provinciale e responsabile del distaccamento, ing. Fabiola Filippa, e al capo distaccamento Valter Cardia, hanno sottolineato l’importanza della collaborazione con le istituzioni e le altre forze dell’ordine, “perché solo così, grazie alla sinergia, i cittadini possono sentirsi sicuri”. Oltre al premio al caporeparto Ilario Timio, durante la serata anche l’omaggio del giornalista Gilberto Scalabrini, autore di tre volumi sui vigili del fuoco che ha scritto un “canto” per onorare i caschi rossi, assisani e non solo.

FOTO © Mauro Berti – BN COM

© Riproduzione riservata