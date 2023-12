Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo, Lyrick sold out per Elio e le Storie Tese (foto)

Un picaresco viaggio musicale nel repertorio di Elio e le Storie Tese: dopo la reunion gli Elst – diretti dal regista Giorgio Gallione – tornano sul palco con lo spettacolo “Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo”. Grande successo e Lyrick tutto esaurito per questo spettacolo – concerto che tra canzoni, monologhi, scherzi musicali, performance strumentali virtuosistiche e demenziali, si esibiscono senza dare un attimo di tregua. Sfiniti dal dover rispondere quotidianamente ad almeno venti persone a testa che chiedono “Quando tornate insieme?” e “Ma non vi eravate sciolti?”, Elio e le Storie Tese rispondono coi fatti tornando sul palco, arrivando anche in Umbria per la stagione Tourné 2023/2024 promossa da Aucma e Mea Concerti, in questo caso (e come già con Angelo Duro) in collaborazione con il Comune di Assisi.

Come spiega il regista, “Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo” è “Una radiografia folle e ragionata della nostrana Terra dei Cachi 2023 dove ironia, incursioni surreali e filosofia assurda disegnano un bel paese italiota grottesco e contemporaneo, popolato di bellimbusti modaioli e adrenalinici o di improbabili ammaestratori di cozze, di onorevoli poco onorati o di coltivatori biologicotransgenici, di bizzarri animali da bestiario fantastico o da hippies ormai imbolsiti e fuori tempo massimo”.

Lo scorso anno Elio e le Storie Tese hanno messo le mani, modificandone testo e arrangiamenti, sulla sigla da loro composta per la serie Boris, per il ritorno di quest’ultima su Disney+. L’ultimo album Arrivedorci è uscito a febbraio 2018 con “ultimo concerto” a tenersi a Barolo. In teoria la loro carriera – lunga più di trent’anni – doveva finire così ma a smentirlo sono arrivati prima l’inno della serie A italiana di pallavolo femminile, poi la promessa (mantenuta) di un nuovo concerto a Bergamo e infine un podcast, intitolato Elio e le Storie Tech, avente a tema la tecnologia e il suo impatto sulla vita delle persone.

