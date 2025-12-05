Santa Barbara 2025, vigili del fuoco assisani in festa: interventi stabili (foto)

Anche ad Assisi serata di celebrazioni in occasione di Santa Barbara 2025, patrona dei caschi rossi. I dati sono stabili rispetto al 2024, rimane costante anche la vicinanza alla popolazione: in totale gli interventi sono 1350 (l’anno scorso erano 10 in meno), di cui 319 sono aperture di porte e finestre, poi circa 160 bonifiche insetti, 150 interventi tra incendi boschivi e incendi generici, 72 incidenti stradali e 66 soccorsi a persone, compresi ascensori bloccati, 28 salvataggi di animali e tutti gli altri interventi di assistenza varia.

Nel corso della serata, oltre al bilancio per Santa Barbara 2025, anche la messa celebrata da fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento di Assisi, con don Alessandro Picchiarelli, parroco della Cattedrale di San Rufino. Oltre ai vertici dei caschi rossi, c’erano tanti vigili del fuoco in pensione, i cittadini e le autorità – presenti tra gli altri il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, che ha ringraziato i pompieri per il loro lavoro quotidiano e per la vicinanza alla gente. Beddini, che dal primo ottobre guida il distaccamento assisano al posto del capo reparto esperto Valter Cardia, andato in pensione dopo aver preso nel 2023 il posto di Enrico Mancinelli (anch’essi presenti, come anche l’altro capo distaccamento Pino Cupertori, alla serata di festa) ha ringraziato i suoi uomini per il lavoro di tutti i giorni, ricordando lo spirito di sacrificio dei vigili del fuoco. Un tema sottolineato anche da Filippa che nel suo intervento ha ricordato come dal 2026 oltre a Santa Barbara sarà celebrata la nuova Festa della fondazione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in programma il 27 febbraio di ogni anno. “Sarà un ulteriore momento di piena partecipazione dei cittadini per condividere un momento celebrativo nella storia dei Vigili del Fuoco”, le sue parole.

