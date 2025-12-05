Focaraccio dell’Immacolata 2025, alla Rocca e ad Armenzano si rinnova la tradizione

Domenica 7 dicembre dalle 17 nel piazzale antistante la Rocca Maggiore di Assisi si rinnova la tradizione con il Focaraccio dell’Immacolata 2025. Un evento organizzato dagli Amici della Montagna per mantenere e rinverdire quella tradizione popolare molto cara alla campagna circostante la città di Assisi.

Per la vigilia dell’8 dicembre, infatti, numerosi fuochi si accendevano all’imbrunire. L’obiettivo era di formare così un immenso presepe per annunciare le imminenti festività natalizie. Il Focaraccio è dunque l’occasione per gustare intorno al grande falò castagne arrosto e vino caldo offerti dagli Amici della Montagna, che invita tutti a godere dello spettacolo più suggestivo delle festività natalizie in Umbria. In occasione della pandemia, vista l’impossibilità di riunirsi per il tradizionale appuntamento, era stato fatto brillare un raggio di luce dalla collina della Rocca Maggiore per illuminare la notte del 7 e dell’8 dicembre.

Per il Focaraccio dell’Immacolata 2025, invece, l’evento avrà luogo con qualsiasi condizione meteo e dopo l’accensione del tradizionale falò, ci saranno anche caldarroste e vin brulè. L’evento è promosso e realizzato dall’Associazione Amici della Montagna di Assisi, con il sostegno del Comune di Assisi. Sempre nel pomeriggio del 7 dicembre, caldarroste e vin brulè attorno al tradizionale e maestoso focaraccio in onore dell’Immacolata anche tra le montagne di Assisi e nello specifico ad Armenzano, grazie all’appuntamento curato dalla locale Pro loco.

