13 Gennaio 2026 Cronaca 1756

Sala da gioco illegale alla bocciofila, denunciati in 50 per ‘colpa’ del poker texano (foto)

Nella notte trascorsa, il personale della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di un controllo amministrativo, ha proceduto al sequestro di iniziativa (ai sensi dell’art 321 c.p.p.) di un Circolo Privato di Assisi, Frazione Santa Maria degli Angeli e alla denuncia di 40 persone per partecipazione a gioco d’azzardo.

Durante l’operazione, il personale del Commissariato di P.S. di Assisi e della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, coadiuvati dagli operatori del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche e della Polizia Municipale di Assisi, hanno sorpreso i soggetti mentre giocavano d’azzardo a poker texano. Oltre ai partecipanti, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria il titolare del circolo e altre 10 persone appartenenti alla società sportiva responsabile dell’organizzazione dell’attività illegale all’interno del circolo.

Gli accertamenti hanno inoltre consentito di riscontrare gravi carenze sotto il profilo della sicurezza dei luoghi e l’assenza delle autorizzazioni necessarie per l’esercizio delle attività. In relazione a tale situazione, sono tutt’ora in corso approfondimenti amministrativi.

(Articolo originale) Bocciofila sequestrata a Santa Maria degli Angeli, mistero però sulle cause. I sigilli stamattina, per l’articolo 321 del Codice di procedura penale che in sintesi permette di sequestrare un bene “Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell’esercizio dell’azione penale – si legge nel testo del codice – provvede il giudice per le indagini preliminari”. Non è al momento chiaro perché la polizia di Stato – il provvedimento affisso sulla porta del locale porta la firma del primo dirigente Francesca Domenica Di Luca – abbia sottoposto i locali a sequestro preventivo.

