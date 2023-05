Scontro fra minicar in Piazza Garibaldi: paura e danni ai mezzi (foto)

Scontro frontale fra due minicar in Piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli. L’incidente intorno alle 23 di venerdì 26 maggio. Lo scontro fra una Ligier e una Citroën. Dalle prime informazioni a bordo delle due minicar ci sarebbero tre giovani, che fortunatamente non sarebbero andati incontro a gravi conseguenze.

Danni ai mezzi, per uno scontro avvenuto nella centralissima Piazza Garibaldi proprio al lato della Basilica, all’altezza dello svincolo che porta su via Risorgimento. Sul posto i Carabinieri e l’ambulanza del 118.

Per i giovani tanta paura, accertamenti e medicazioni sul posto grazie allo staff medico del 118 intervenuto. I rilievi sono al vaglio della pattuglia dei Carabinieri. Tanta gente scesa in Piazza e sul luogo dell’incidente, soprattutto molti giovani che hanno affollato la piazza in un orario di punta per la movida del venerdì sera.

