Scuola di volo, Assisi Domani: “Il consigliere Pastorelli che ne pensa?”

Non si fermano le schermaglie tra la maggioranza, e dopo i centri estivi, Assisi Domani sposta il tiro sulla scuola di volo. “I cittadini di Assisi, alla vigilia della Conferenza dei servizi convocata per stamattina – si legge in una nota a firma di Giuseppe Cardinali, Carlo Migliosi, Paolo Sdringola – aspettano ancora di conoscere il pensiero del consigliere regionale della Lega Stefano Pastorelli, il quale, negli ultimi tempi, si diletta a diffondere notizie (false) sui centri estivi e su altre amenità e continua a tenere gli occhi e la bocca chiusi su un progetto come la Scuola di volo che dovrebbe sorgere all’aeroporto San Francesco”.

Come spiega il Corriere dell’Umbria nei giorni scorsi, dopo che è saltato anche l’obbligo della Valutazione ambientale strategica, la Regione si è chiamata fuori da tutto l’iter autorizzativo della scuola di volo. L’Enac ha chiesto una verifica urgente sulla compatibilità urbanistica del progetto. Oggi, 3 settembre, la nuova conferenza dei servizi. Ma il ministero dei Trasporti ha già fatto sapere che il sindaco Stefania Proietti, che aveva chiesto di partecipare alle riunioni, potrà essere presente e formulare osservazioni, ma non avrà diritto di voto.

“Un’operazione che il nostro sindaco Stefania Proietti ha già definito con coraggio e chiarezza ‘un oltraggio

al paesaggio e all’ambiente per la cementificazione di migliaia e migliaia di metri cubi’, in disprezzo della

Città riconosciuta patrimonio mondiale dall’UNESCO. Invece – scrive ancora Assisi Domani – l’esponente locale in consiglio regionale, nonché capogruppo del suo partito, se ne sta zitto zitto contro un pericolo che rischia di mortificare per sempre il panorama della nostra amata Assisi e di precludere il futuro funzionamento come aeroporto internazionale lasciando l’Umbria sempre più isolata. Forse nella sua mente prevalgono interessi di governo rispetto al bene della Città di Assisi e della intera comunità assisana? Attendiamo fiduciosi – conclude la ota – che il consigliere regionale Pastorelli batta un colpo!!!”