Senza patente e assicurazione tenta la fuga finendo contro un muro: sanzionato 25enne

La Polizia di Perugia, nel corso dei servizi di controllo del territorio, ha fermato e sanzionato un uomo, cittadino italiano -classe 2001– trovato alla guida di un veicolo senza la patente di guida e con l’auto priva di copertura assicurativa.

Nello specifico, la volante del Commissariato di P.S. di Assisi ha notato una vettura procedere ad alta velocità in senso opposto di marcia che, alla vista dei poliziotti, ha tentato di eludere il controllo effettuando una manovra di sorpasso: pochi istanti dopo, però, l’autovettura ha perso il controllo e ha terminato la propria corsa contro il muro di recinzione di un’abitazione privata, provocando dei danneggiamenti alla struttura.

Nell’immediatezza, gli agenti, giunti in soccorso del conducente, non hanno trovato nessuno a bordo. Successivamente, un uomo si è presentato loro, dichiarando di essere stato lui alla guida del veicolo. A quel punto, il 25enne è stato sottoposto a test per l’accertamento del tasso alcolemico che è risultato negativo.

Accompagnato presso il locale nosocomio per gli accertamenti del caso, una volta dimesso, è stato sanzionato amministrativamente per un totale di 6347 euro per le violazioni al Codice della Strada; il veicolo, invece, è stato sottoposto a fermo amministrativo e affidato ad una persona autorizzata.

