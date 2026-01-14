Per la casa di riposo nuove stanze e la solidarietà del Piatto di Sant’Antonio (video)

Non si ferma l’attenzione per la casa di riposo Andrea Rossi che – nella settimana del rush finale del Piatto di Sant’Antonio – è anche ‘destinataria’ di una cena di beneficenza organizzata dai Priori Serventi 2026. Prima di Natale inoltre, nella Palazzina Costanzi, si è svolta la cerimonia ufficiale di inaugurazione delle 15 nuove stanze annesse alla Casa di Riposo Andrea Rossi, un intervento che amplia in modo significativo l’offerta di accoglienza per le persone anziane del territorio. I nuovi posti letto sono destinati ad anziani autosufficienti e possono essere prenotati direttamente tramite la struttura, rappresentando una risposta concreta alle esigenze delle famiglie e un ulteriore passo verso servizi sempre più qualificati e attenti alla persona.

Anche i Priori Serventi si mobilitano per la casa di riposo assisana, e quest’anno al posto della tradizionale asta benefica, iniziativa generosa ma negli anni diventata inevitabilmente riservata a pochi, prende vita una grande cena solidale aperta a tutta la cittadinanza e a chiunque desideri dare il proprio contributo per sostenere due importanti progetti sociali dedicati agli anziani e ai bambini. La cena si terrà il prossimo 15 gennaio all’Hotel Villa Verde di Rivotorto e i fondi raccolti contribuiranno al miglioramento delle strutture di accoglienza per gli anziani, con particolare attenzione ai letti e agli spazi di cura dell’Andrea Rossi, e alla realizzazione di una sala morbida multisensoriale presso la scuola secondaria di primo grado “G. Alessi” dell’Istituto Comprensivo Assisi 2, uno spazio pensato per favorire il benessere emotivo, l’inclusione e il supporto educativo di bambini e ragazzi, in particolare di quelli con bisogni educativi speciali.

Per quanto riguarda gli eventi del Piatto in attesa della giornata clou di domenica, domani al ristorante Villa Elda – taverna dei Priori, porchetta e vino con intrattenimento offerta dai Priori Serventi, mentre venerdì è in programma la premiazione del XXX Concorso Grafico-Pittorico dedicato alle scuole, l’investitura dei Priorini e l’iniziativa de il Piatto a Scuola, il pranzo con gli studenti dell’I.C. Assisi 2. Nel pomeriggio alle 17 in piazza Garibaldi il Focaraccio di Sant’Antonio, la cena insieme alle Prioranze e l’investitura dei Priori Entranti 2026, che serviranno il Piatto del 2027. Sabato 17 gennaio dalle 10 in Basilica il picchetto alla Statua di Sant’Antonio Abate, alle 16 in piazza Garibaldi l’arrivo dei Priori Serventi con la Diligenza Postale, alle 17 al Palazzo del Perdono la Bruschettata offerta dalle Priore Uscenti e alle 18 l’accoglienza delle Confraternite dei Patti Antoniani di Amicizia.

