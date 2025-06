Senz’acqua domani alcune zone della montagna assisana

Domani alcune zone di montagna di Assisi rimarranno senz’acqua di mattina e primo pomeriggio. Ne dà notizia una nota del Comune e un’informartiva sul sito dell’azienda Umbra Acque.

Nello specifico l’11 giugno 2025 l’erogazione di acqua verrà sospesa in alcune zone di Assisi, come San Presto, Mora e Colle Pune. “L’interruzione – si legge in una nota del Comune – è dovuta a lavori agli impianti e alle reti idriche di distribuzione, eseguiti da Umbria Acque S.p.A., nell’ambito del progetto di riduzione delle perdite idriche finanziato con fondi PNRR. In località San Presto l’acqua mancherà dalle ore 8.30 alle 14.00, mentre nella frazione Mora e in località Colle Pune dalle ore 15.00 alle 18.00”.

“Umbria Acque – continua ancora la nota – ricorda che, al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso, sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione informazioni o richiesta di interventi urgenti, attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24, al seguente numero verde: 800 250 445. Per maggiori informazioni sulle zone di Assisi – conclude la nota – senz’acqua www.umbraacque.com”.

