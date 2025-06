Da governo e Regione arrivano 9,5 milioni per luoghi francescani e per il sottopasso di Bastia

Nell’ambito dell’accordo per la Coesione Umbria 2021-27, sottoscritto nel marzo del 2024 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Umbria, che finanzia un programma unitario di interventi puntuali e linee di azione per un importo complessivo di risorse pari a 149,47 milioni di euro, la giunta regionale ha approvato un intervento strategico di cofinanziamento volto a rilanciare le risorse e le infrastrutture del territorio, con un investimento totale di circa 9,5 milioni di euro.

“Questo piano – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco De Rebotti – mira a rafforzare il patrimonio culturale nell’ottica dell’inclusione e dell’aggregazione, ad avviare un miglioramento di elementi infrastrutturali sussidiari alla mobilità privata e a potenziare servizi di collegati al trasporto pubblico. Ciascun intervento è corredato di specifici cronoprogrammi procedurali e finanziari, che è stato necessario rimodulare, per redistribuire i fondi alle nuove progettualità di prioritaria importanza e in considerazione dello slittamento dei tempi di avvio e delle procedure di assegnazione dei fondi, in conformità con le normative vigenti e le disposizioni del CIPESS. Stiamo altresì realizzando una serrata ricognizione delle esigenze infrastrutturali regionali attraverso un’interlocuzione con gli Enti Locali. L’obiettivo è di procedere una programmazione di medio periodo”.

In particolare, sono state ora individuate tre nuove progettualità di grande valenza strategica che riguardano:

1. Valorizzazione del patrimonio culturale e religioso: interventi di riqualificazione di spazi di accoglienza, aggregazione e formazione, considerati risorse fondamentali per lo sviluppo sociale ed economico del territorio, con un finanziamento di 6 milioni di euro. Questi interventi si inseriscono nel contesto delle celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi nel 2026, e mirano a valorizzare i luoghi simbolo dell’eredità francescana, come gli oratori e altri spazi destinati ad attività culturali e religiose. L’intervento avrà un costo di 6 milioni di euro, interamente coperto dal finanziamento della Regione.

2. Interventi infrastrutturali per la mobilità: miglioramenti nella circolazione e nella sicurezza stradale, con un investimento di 1 milione di euro e l’intervento principale relativo al sottopasso carrabile di via Firenze in Bastia Umbra e soppressione del passaggio a livello della linea ferroviaria Foligno – Terontola. L’intervento avrà un costo di 4,3 milioni di euro, cofinanziato della Regione per 1 milione di euro.

3. Riqualificazione del nodo di interscambio del trasporto pubblico regionale di Piazza Partigiani a Perugia: un’operazione chiave per favorire il turismo e facilitare l’accesso ai borghi umbri, con un finanziamento di 2,5 milioni di euro. La riqualificazione di questo nodo rappresenta un elemento cruciale per supportare il flusso di visitatori e migliorare l’offerta di servizi di mobilità sostenibile, anche in vista delle grandi celebrazioni del 2026. L’intervento avrà un costo di 4,5 milioni di euro, cofinanziato della Regione per 2,5 milione di euro.

