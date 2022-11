Si perde per le strade di Assisi, turista chiama la polizia

Si perde per le strade di Assisi, non riesce a trovare l’hotel e chiama la Polizia che l’aiuta a tornare nella struttura ricettiva.

La sala operativa del commissariato di Pubblica Sicurezza di Assisi ha ricevuto, nella prima serata di qualche giorno fa (novembre 2022, ndr), una richiesta di aiuto da parte di una donna che, impaurita e disorientata, riferiva di non essere in grado di ritrovare la strada per raggiungere l’hotel dove soggiornava.

Secondo la ricostruzione della Questura di Perugia, “L’operatore della sala radio, compreso lo stato emotivo della donna, ha allertato una pattuglia della Squadra Volante in servizio di controllo del territorio, che dopo pochi minuti è intervenuta sul luogo dove si trovava la signora. Agli operatori del commissariato della città serafica guidato dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca, la donna ha raccontato ancora impaurita che, per via del buio, non riusciva a orientarsi tra le strade di Assisi per ritornare in albergo. Dopo averla rassicurata e aver verificato le sue condizioni di salute, gli agenti hanno riaccompagnato la turista presso la struttura ricettiva nella quale soggiornava”.

Non è la prima volta che la polizia è chiamata a salvare turisti, nel 2016 gli agenti avevano prima ritrovato un uomo di nazionalità polacca, che ha smarrito il gruppo a Porta Nuova ed è stato ritrovato pochi minuti dopo nella zona della Basilica di Santa Chiara. Poco dopo, invece, apprensione per un turista francese di 81 anni, persosi nella zona di San Pietro: è stato ritrovato, la mattina dopo, sempre nella zona di San Pietro, dopo essere stato fuori per tutta la notte.

