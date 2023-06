Sicura…mente sicuri, i vigili del fuoco parlano di sicurezza agli alunni di Cannara (foto)

Sicura…mente sicuri, i vigili del fuoco all’evento di fine anno delle scuole di Cannara su educazione e sicurezza stradale.

È stata una giornata piena di emozioni per i bambini che venerdì mattina (9 giugno 2023) hanno partecipato all’evento organizzato dal Comune di Cannara dal titolo “Sicura…mente sicuri”, a cui ha preso parte il personale del comando dei vigili del fuoco di Perugia, distaccamento di Assisi, insieme all’associazione nazionale dei vigili del fuoco in congedo.

L’evento, che si inseriva all’interno di un progetto di educazione e sicurezza stradale, si è svolto presso il Parco XXV Aprile a Cannara, e ha visto l’ampia partecipazione delle principali istituzioni locali e di quelle civili e militari, tra cui il Comune, la Polizia Locale, i vigili del fuoco, il volontariato di Protezione civile, la polizia di Stato, i carabinieri, la Croce Rossa e il Decathlon che ha illustrato alcuni dispositivi di sicurezza.

Grazie alla visita del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Assisi, e dei Vigili del Fuoco in congedo, sempre in prima linea sulle tematiche relative alla sicurezza, i bambini della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, hanno appreso le principali nozioni sulla sicurezza in auto, sull’utilizzo delle attrezzature negli incidenti stradali e le azioni da compiere per la chiamata e l’attivazione del soccorsi quando necessario.

