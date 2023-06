Giochi Sportivi 2023, la primaria Giovanni XIII chiude l’anno scolastico tra gioco e sport (foto)

Grande partecipazione ai Giochi Sportivi 2023 per la chiusura dell’anno scolastico alla primaria Giovanni XXIII. Gli alunni della scuola di Santa Maria degli Angeli, insieme alle loro insegnanti e ai genitori, si sono di nuovo ritrovati al campo sportivo Migaghelli di Santa Maria degli Angeli, per una mattinata all’insegna di gioco e sport.

Dalla scuola i ringraziamenti “per chi ha dato la disponibilità del campo, l’Angelana, la Virtus Assisi a partire dal presidente Claudio Mattoli e gli istruttori che hanno dato la loro disponibilità per la realizzazione dei Giochi Sportivi 2023 e chi ha ideato percorsi divertenti e stimolanti per i nostri alunni ed alunne”.

“Grazie allo sforzo congiunto di tutte queste componenti – si legge in una nota della scuola – abbiamo potuto dar vita a una mattinata nel segno del movimento e dello sport, all’insegna del divertimento e dell’amicizia”. Insieme alle uscite didattiche effettuate nel corso dell’anno, i Giochi Sportivi 2023 costituiscono un altro importante segnale dell’essere tornati a riappropriarsi di sane abitudini di vita all’aria aperta, con attività ludiche, presportive e sportive, per combattere la sedentarietà, il distanziamento e le chiusure che hanno caratterizzato gli ultimi due anni, così che anche i più piccoli possano riprendere coscienza del valore del corpo, inteso come espressione della personalità e come condizione relazionale, comunicativa, espressiva ed operativa.

