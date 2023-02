Sicurezza, controlli rafforzati in aree verdi e Basiliche

Assisi, città di San Francesco, è da sempre meta migliaia di fedeli, pellegrini e turisti provenienti da tutto il territorio nazionale e dall’estero, richiamati dal fascino della città serafica.

Per questi motivi, il Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, ha previsto un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio sia ad Assisi che a Santa Maria degli Angeli. Oltre al centro storico della città, verranno estesi anche alle località interessate da un maggior afflusso turistico, quali la Basilica di San Francesco e le chiese di Santa Chiara e San Rufino.

Le attività di controllo hanno visto impiegate le volanti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Assisi e le pattuglie in borghese che hanno effettuato un attento monitoraggio del territorio anche per prevenire i furti in abitazione.

Le verifiche hanno interessato anche i pubblici esercizi e i locali di pubblico spettacolo della zona, con posti di controllo nelle maggiori direttrici cittadine, nelle frazioni e nei Comuni limitrofi, anche al fine di scongiurare condotte pericolose alla guida e l’eccessivo consumo di alcol.

Infine, è stata attenzionata anche l’area della stazione ferroviaria e degli autobus, al fine di monitorati i flussi in entrata e in uscita nella città.

Il piano di prevenzione ha visto, inoltre, una particolare intensificazione dei controlli presso tutti i parchi pubblici e le aree verdi presenti nella città di Assisi.

A partire dal Parco Regina Margherita, sino ad arrivare alla passeggiata presso il bosco di San Francesco, sono stati effettuati dei pattugliamenti e dei servizi di prossimità, per garantire sicurezza ai cittadini e ai turisti.

