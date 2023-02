‘Scherzi e sorprese’ a Carnevale nella politica assisana per cui va sempre tutto bene?

(Stefano Berti) La politica ad Assisi va a gonfie vele, in queste giornate fredde viaggia addirittura con il vento in poppa. E sì, perché è un’Assisi politicamente soddisfatta quella che punta a nuovi traguardi e che, dopo aver osannato i dati turistici del post-Natale (magari non riflettendo che è stata tutta l’Umbria a “tirare”, in un successo clamoroso e senza precedenti) e dopo aver avuto qualche “problemino tecnico” con la ‘spruzzatina’ di neve annunciata da settimane (anche qui stessi problemini registrati un po’ in tutta la Provincia e poi risolti in “sole” 24/36 ore), va verso il Carnevale, periodo spensierato dell’anno, in cui ci sarebbe oltre ad un nuovo freddo climatico, anche tanto da ‘divertirsi’.

Ed è una politica assisana in cui va tutto bene. Va bene all’opposizione, che non trovando troppi argomenti non ha di conseguenza troppi pensieri. Un’opposizione che attenderebbe momenti migliori per capire cosa fare… Magari intanto, nell’attesa, si potrebbero avanzare proposte concrete sul turismo, i cui dati esaltanti sarebbero da far diventare una normalità, sulla viabilità, sulla riorganizzazione della ‘macchina’ da guidare, attualmente non senza scricchiolii. Ma a quanto pare, per proposte e idee, servirebbe una mano “dall’esterno”, i bene informati dicono la si starebbe cercando…

E va tutto bene, di conseguenza, anche in maggioranza, dove la giunta, facendo tutto da sola, viaggia senza un pensiero verso nuovi importanti traguardi ed obiettivi. Tutti a braccetto, uno con l’altro, felici e sorridenti. Tranne uno. Un componente della stessa giunta, che avrebbe deciso di dimettersi rispettando il detto “a Carnevale ogni scherzo vale…”.

Ed è così che tra stelle filanti e coriandoli, la politica ad Assisi torna ad animarsi. E allora… chi si “maschererà” da nuovo assessore? E chi anticiperà i tempi “mascherandosi”, direttamente da Assisi, da candidato presidente di Regione? In tempi di frappe e strufoli ecco pronto il tanto atteso “rimpasto”, e sarebbe un “rimpasto” (come da periodo vuole) per tutti i gusti. Un “maneggiare” di ruoli preannunciato già qualche tempo fa da Assisi News (sempre molto seguito da tutti, ma quando scrive di politica in modo particolare dai diretti interessati, ai quali va il sentito “grazie” della nostra redazione, ndr), che aveva già avvisato di “ruggini”, che ora in cui va tutto sempre bene, sarebbero sempre più abbondanti. A presto dunque, e chi vivrà vedrà… Facendo attenzione ad ulteriori ‘scherzi e sorprese’, che a Carnevale si sa, sono sempre dietro l’angolo…

