Giornata mondiale della Consapevolezza sull’autismo 2023, iniziative ad Assisi e Bastia

ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) Umbria continua a tenere alta e viva l’attenzione sul tema dell’autismo, ancora poco conosciuta, e a supportare le famiglie di bambini, giovani e adulti con disturbo autistico. Come ogni anno, per il 2 aprile, Giornata mondiale della Consapevolezza sull’autismo 2023, ANGSA Umbria sarà nelle piazze e sul territorio regionale grazie ad una serie di eventi e di incontri per un calendario diffuso, che interesserà i mesi di marzo, aprile e maggio, e volto alla sensibilizzazione e alla consapevolezza della cittadinanza sul tema.

Gli eventi saranno un’occasione importante anche per riflettere sullo stato dell’arte attuale e sull’impegno dell’associazione umbra nei prossimi mesi. Dopo anni di vivo confronto con le istituzioni, è giunto, infatti, il momento per ANGSA Umbria di ricordare gli importanti progressi raggiunti a vari livelli (come la creazione dei due centri La Semente, a Limiti di Spello, e Centro Up, a Santa Maria degli Angeli) e la partecipazione a numerosi tavoli di lavoro con istituzioni ed enti locali: basti pensare all’impegno profuso in vista dell’arrivo dei finanziamenti su base regionale, derivanti dai 100 milioni stanziati dal Ministero per le disabilità attraverso il Fondo per l’inclusione.

Ad Assisi per la Giornata mondiale della Consapevolezza sull’autismo 2023 verrà illuminata la Rocca Maggiore e la facciata della chiesa superiore della Basilica di San Francesco in Assisi si illuminerà di blu da domani 30 marzo al 2 aprile. Comune di Assisi e francescani aderiscono così alla campagna mondiale di sensibilizzazione “Light It Up Blue 2023”.

“Accogliamo con gioia l’invito a partecipare a questa iniziativa – ha dichiarato fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento di Assisi – nella speranza di contribuire ad una promozione di una cultura sempre più diffusa di inclusione e di valorizzazione di tutte le persone, in particolare di quelle fragili e di quelle che sono spesso emarginate”. Analoghe parole arrivano dall’assessore Massimo Paggi per conto del Comune di Assisi.

Il Comune di Bastia Umbra sostiene invece anche il corso gratuito sulla Comunicazione per i ragazzi con autismo che ANGSA Umbria organizza dal 14 aprile al 12 maggio all’auditorium Sant’ Angelo. Le lezioni, dal titolo “L’Autismo e la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA)”, sono rivolte a insegnanti, genitori ed educatori, per approfondire la comunicazione e le sue possibilità nel campo dell’autismo.

