Sinistro in zona San Martino tra Assisi e Petrignano, un ferito lieve. Ne danno notizia i vigili del fuoco, secondo cui “La squadra di Assisi è intervenuta per un incidente stradale accaduto lungo la strada provinciale 248 altezza incrocio San Martino. Ci sarebbe una sola vettura coinvolta, e un ferito lieve. Secondo le prime informazioni, l’automobilista al volante di una Fiat 500 ha perduto il controllo dell’autovettura finendo fuori strada finendo per schiantarsi contro il guard-rail.

Nella notte tra giovedì e venerdì invece, lungo la circonvallazione di Assisi alle porte della città, tra Porta Nuova e Piazza Matteotti, tre persone sarebbero andate a sbattere contro una pianta (foto sotto di Ma.B.) per cause ancora in corso di accertamento; l’ambulanza del 118 intervenuta sul posto li ha portati a Perugia. Le loro condizioni – secondo le prime informazioni – non sarebbero gravi. (Maggiori informazioni nelle prossime ore; foto non in evidenza Ma.B.)

(Articolo aggiornato alle 17)

