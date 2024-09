Spaccio: sorpreso a cedere una dose di cocaina, arrestato 21enne

Coppia nella vita e anche nel lavoro: a Bastia Umbra infatti un 21enne è stato arrestato e la sua compagna 19enne denunciata, entrambi per il reato di spaccio.

Nello specifico i carabinieri della stazione di Bastia Umbra, dipendenti dalla compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino, hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne, già noto alle forze dell’ordine, e denunciato la sua compagna di 19 anni, entrambi di origini albanesi, responsabili del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio volto al contrasto del fenomeno, i militari hanno notato il giovane avvicinarsi ad un furgone in sosta e cedere un involucro.

Gli operanti, immediatamente intervenuti, hanno bloccato i due individui rinvenendo cocaina e la somma di 140 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

A poca distanza, all’interno di un’autovettura, è stata controllata anche la compagna del fermato, una 19enne anch’ella straniera, trovata in possesso di un’ulteriore dose di cocaina, di cui nel frattempo la giovanissima aveva cercato di disfarsi gettandola dal veicolo. Accompagnati presso gli uffici della locale stazione il ragazzo, già gravato da specifici precedenti, è stato tratto in arresto mentre la 19enne, incensurata, è stata deferita in stato di libertà all’autorità giudiziaria per la medesima ipotesi di reato.

All’esito dell’udienza di convalida, il GIP del Tribunale di Perugia, ha convalidato l’arresto ed ha accolto la richiesta di patteggiamento della pena a 8 mesi di reclusione pena sospesa. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro.

© Riproduzione riservata