Sorrisi d’Argento e Aucc si mobilitano per la Casa di riposo e i suoi ospiti (foto)

Nella giornata di giovedì 28 aprile 2024 alle ore 15.00 presso la sede della Casa di Riposo Andrea Rossi l’OdV “SORRISI D’ARGENTO” presieduta da Rita Nardone ha consegnato alla Residenza Protetta diverse attrezzature tra letti servo assistiti (nove), un carrello per le medicazioni destinato all’infermeria e due carrelli per i refettorio. Erano presenti il presidente dell’associazione e due componenti della stessa, il Presidente del consiglio di amministrazione della Casa di Riposo Giorgio Buini, il Consigliere del CDA Anna Maria Piccotti e il direttore sanitario Giuseppe Lomurno, il sindaco del Comune di Assisi Stefania Proietti, il Vice sindaco Walter Stoppini, l’assessore Massimo Paggi e il consigliere Giuseppe Cardinali. Il presidente, a nome di tutto il CDA, del personale tutto e soprattutto degli ospiti che ne usufruiscono tutti i giorni, esprimono profonda gratitudine all’associazione per la cospicua donazione, per l’attività svolta in questi anni a favore della Casa di Riposo.

Successivamente la presidente dell’A.U.C.C sez. di Assisi Erminia Casadei, accompagnata dalla vice presidente Marie Pierre Boriosi, è venuta a fare visita agli ospiti della Casa di Riposo facendo loro dono di una ricca merenda pasquale e consegnando due pergamene di ringraziamento.

Gli ospiti, infatti, sono stati parte attiva nella realizzazione degli addobbi per la cena di beneficenza svoltasi quest’inverno in occasione del carnevale proprio per la raccolta fondi destinata all’A.U.C.C.

L’impegno profuso è stato quindi largamente riconosciuto da tutto il comitato dei volontari di Assisi che ha ritenuto con questo bel gesto mettere in evidenza la dedizione e l’ottima riuscita dell’evento al quale gli ospiti si sono dedicati con tanto impegno.

“Dare da più gioia che ricevere, non perché è privazione, ma perché in quell’atto mi sento vivo …”.

Foto: Mauro Berti ©️BN COM

