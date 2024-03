Costolette di agnello fritte, must della cucina italiana: ricetta e preparazione

Le costolette di agnello sono un grande classico della cucina italiana, in molti le preparano nel periodo pasquale, ma non solo, ed è un piatto molto diffuso anche in Umbria. Sono tanti i modi diversi di prepararle, fra le più golose in assoluto ci sono le costolette di agnello fritte, per una ricetta semplice e veloce da preparare. Una prelibatezza da condividere con amici e parenti, per un pranzo o una cena in compagnia. Un piatto semplice per il quale tutto è concesso, anche gustarlo con le mani! Le costolette di agnello fritte sono fra le più golose in assoluto, una ricetta semplice e veloce da preparare il cui risultato perfetto è quello di avere una carne morbida all’interno e croccante fuori. La ricetta consigliata da Assisi News prevede una impanatura con farina 00 e la frittura con l’olio di oliva, che per la cottura dovrà essere assolutamente abbondante e ben caldo. Ma è possibile anche una marinatura con il rosmarino spezzettato, l’aglio intero e il vino bianco – il tutto da coprire e lasciar marinare per un paio d’ore – seguito da un’impanatura nell’uovo col latte e poi nel pangrattato.

Le costolette di agnello fritte, ingredienti. 8 costolette di agnello, 2 uova, farina 00 qb, pangrattato qb, 1 cucchiaio parmigiano, sale qb, pepe qb, olio d’oliva qb, limone per condire qb

Le costolette di agnello fritte, preparazione. Il procedimento inizia con l’impanatura delle costolette di agnello. Dall’impanatura – raccomandazione – va lasciata fuori la parte dell’ossicino. Sbattere inizialmente con la forchetta le uova in una ciotola, poi aggiungere il parmigiano e un pizzico di pepe quanto basta. Mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo. Ora potrete passare le costolette nella farina 00, sbattendole leggermente per eliminare quella in eccesso.

Il consiglio è quello di ricoprire le costolette di agnello con la farina, in maniera uniforme ed omogenea (per questo è consigliata la farina 00). Immergere adesso le costolette nell’uovo inserendole nella ciotola tenendole per la parte dell’ossicino. Passarle ora nel pangrattato, poi nuovamente nell’uovo e nel pangrattato. Ora si continua con la fase della cottura. Riempire un tegame – possibilmente con dei bordi non troppo bassi – con olio d’oliva delicato. Una volta che l’olio sarà ben caldo (tra i 160° e i 170°, non di più) ed abbondante, in maniera che possa coprire l’intera superficie delle costolette (quest’ultime da cuocere di 2 in 2), potrete immergere le costolette di agnello lasciandole cuocere per circa 5 minuti.

Per verificare la temperatura dell’olio per la frittura, è possibile utilizzare il termometro apposito da cucina, oppure – se non lo si possiede – basterà prendere uno stecco in legno (quello che solitamente si utilizza per fare gli spiedini) o un semplice stuzzicadenti, ed immergerlo nell’olio caldo; se intorno allo stesso una volta immerso si formeranno delle bollicine significa che l’olio è alla giusta temperatura. Una volta che esternamente le costolette di agnello saranno ben d’orate, toglierle dal tegame e riporle su un vassoio rivestito di carta assorbente. Ora è il momento di salarle e servirle calde – a chi è gradito potrà aggiunge nel condimento uno spicchio di limone da spremere leggermente sulla costoletta di agnello.

Buon appetito da Assisi News!

