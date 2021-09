Sottopasso allagato, 70enne salvata: il racconto di Gianluca Gentile

Hanno aiutato una signora di 70 anni ad uscire da un’auto ferma in un sottopasso allagato con l’acqua quasi fino allo sportello un signore di Santa Maria degli Angeli, Gianluca Gentile, e un corriere di Bartolini. Entrambi hanno salvato la donna, la signora Luigina. È successo nella zona del KiClub a Bastia Umbra, dove c’è un sottopasso (quello in via Bulgaria sotto la SS Centrale Umbra) non nuovo a scene di salvataggi a causa dell’acqua. “Erano le 13.45 di venerdì 17 settembre quando, passando davanti al KiClub di Bastia Umbra. ho visto una macchina ferma con l’acqua fino allo sportello nelle vicinanze del sottopasso allagato. La signora, Luigina, stava bene, e ho chiamato il 115 e il 118. In quel momento – scrive nel messaggio ad AssisiNews Gianluca Gentile – è arrivato il Corriere di Bartolini (Lorenzo Pucciarini, ndr) che si è tolto le scarpe e pantaloni vedendo che la signora stava andando nel panico sentendosi male”. Il signore di Santa Maria ha aiutato il Corriere tranquillizzando la signora: “Con il corriere uno per parte siamo usciti e l’ho fatta sedere nel mio furgone ed ho chiamato i parenti perché li conosco”, conclude.

Nell’agosto 2016 un’automobilista ottantenne che era rimasta intrappolata nella sua auto era stata tratta in salvo dal provvidenziale intervento dell’assessore comunale Filiberto Franchi e di un volontario dell’associazione vigili del fuoco. “Quando i temporali sono molto violenti questo sottovia viene sempre chiuso al traffico. Ieri, però, la polizia locale non ha fatto in tempo e l’acqua è salita in pochi secondi bloccando l’auto in mezzo al sottovia e l’anziana ex infermiera è rimasta intrappolata. L’assessore Franchi è arrivato per primo e poi, con l’aiuto del volontario che aveva con sé un fuoristrada, è riuscito ad estrarre la donna dal finestrino dell’auto portandola in salvo”, scriveva la Nazione.

Foto in evidenza Alex Dukhanov | Unsplash

