Spaccio, arrestato 19enne: per lui scatta l’obbligo di firma

Ancora un altro arresto per spaccio a Bastia Umbra: a finire nei guai questa volta un 19enne, di origine albanese, ritenuto responsabile del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. “Il risultato operativo è maturato nel contesto dei ripetuti servizi svolti per la prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, che nei giorni passati ha portato all’arresto di altri soggetti”, spiegano i militari della stazione bastiola che, mentre stavano effettuando un posto di controllo alla circolazione stradale, hanno notato il giovane che, a bordo di un’autovettura presa a noleggio, si stava avvicinando.

Una volta fermato, all’esito di preliminari verifiche, è risultato che lo stesso si trovava sul territorio nazionale grazie al visto trimestrale per turismo, espediente sovente utilizzato per entrare in Italia. Il 19enne si è mostrato fin da subito nervoso, comportamento colto dai Carabinieri che, dando corso ad una perquisizione personale e veicolare, l’hanno sorpreso in possesso di due involucri di stupefacente del tipo “cocaina”, del peso complessivo di 3 g, nonché della somma di 790 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta costituire provento dell’attività illecita. Condotto presso la Caserma di Bastia Umbra, il giovane è stato arrestato per per detenzione a fini di spaccio e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Assisi. Nel corso della direttissima, il provvedimento restrittivo è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Perugia, che ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di firma giornaliero alla stazione carabinieri di Bastia.

© Riproduzione riservata