Tempo del Creato 2025 al via: il programma completo degli eventi ad Assisi

Al via dall’1 settembre con la Giornata della Creazione il “Tempo del Creato 2025”, il mese di iniziative che si conclude il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi. Il programma si inserisce nelle iniziative per il Centenario francescano (2023-2026), e in particolare nei festeggiamenti per gli 800 anni del Cantico delle Creature. Il tema scelto quest’anno dal comitato ecumenico è “Pace con il Creato” e il ricco programma di appuntamenti si apre il 31 agosto, con la preghiera ecumenica interdiocesana, presso il FAI – Bosco di San Francesco. Quest’anno questo appuntamento si arricchisce della collaborazione con la Diocesi di Perugia, che si unisce alle Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, alle realtà ecumeniche, agli ordini religiosi e comunità del territorio. Dal primo settembre, con la consueta partenza della marcia Assisi- Gubbio, e lungo tutto il mese fino al 4 ottobre, il Tempo del Creato coinvolge tutti i Partner del progetto ASSISI Terra Laudato Si’, con momenti di preghiera e esperienze nel creato, tra cui il Cortile di Francesco. Infine il Tempo del Creato si concluderà con la partecipazione attiva alla novena di San Francesco, e alla Fiaccolata “Laudato si’ mi Signore” organizzata dal Centro Laudato Si’ insieme alla Pastorale Giovanile della Conferenza Episcopale Abruzzo e Molise, in programma il 3 ottobre, all’interno dei festeggiamenti di San Francesco Patrono d’Italia, con partenza da San Damiano e arrivo presso il sagrato della Basilica di San Francesco, sulle note del Cantico delle Creature. Qui tutti gli eventi in programma.

Oltre al Tempo del Creato 2025, sempre ad Assisi e all’interno di Suoni Controvento, sabato 6 settembre alle 18 nella cornice del Sacro Convento di Assisi al centro del quarto e ultimo panel sarà il tema della “creatività” affrontato da cinque importanti protagonisti della comunicazione creativa. Il creativo non è soltanto l’ideatore di una campagna pubblicitaria, ma anche l’inventore di un metodo comunicativo. È davvero solo chi trova soluzioni geniali? No, non solo. La creatività, in particolare quella applicata alla comunicazione, può smuovere coscienze, generare riflessioni, suscitare emozioni e, soprattutto, trasmettere messaggi potenti: può essere portatrice di pace, può informare, combattere il razzismo, abbattere barriere e promuovere il dialogo. Essere creativi e quindi responsabili di un certo tipo di messaggio è un atto di coraggio? Come si è trasformata la creatività nel tempo? Da Oliviero Toscani a oggi, qual è il valore – e il costo – della creatività? L’intelligenza artificiale sta cambiando i processi creativi?

A queste e molte altre domande risponderanno Natalia Borri (presidente e direttrice creativa di Ad Store), Carlos Casas (former creative director di Fabrica), Francesco Paolo Conticello (ceo & chairman di G2 Eventi e Head of Communication & External Relations del Gruppo Casta Diva), Antonio Romano (founder Inarea Identity Architectures) e il giornalista Carlo Verdelli. L’evento sarà moderato da Alessandra Ferraro (direttrice di Isoradio); introduce fra Giulio Cesareo, a nome del team creativo che ha ideato il calendario; intervento di Gianluigi Di Napoli, fotografo, autore delle foto del calendario. A seguire, si terranno la presentazione del calendario 2026 “San Francesco vive” e del sito del centenario (www.sanfrancescovive.org) e l’inaugurazione di un’installazione artistica in piazza inferiore. – Suoni Controvento è inserito nel “KeepOn Experience” Circuito KeepOn dei Festival ed è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna. Ha inoltre ricevuto il riconoscimento Umbria culture for family.

Foto di Francesco Gallarotti | via Unsplash

© Riproduzione riservata