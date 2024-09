Spaccio, nell’assisano un arresto e una segnalazione in Prefettura

Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, nell’ambito di un servizio di polizia giudiziaria finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di stupefacenti, ha arrestato un cittadino albanese, di 23 anni, per il reato di spaccio di stupefacenti, e segnalato amministrativamente, ai sensi dell’articolo 75 del d.P.R. 309/90, un altro giovane, anch’egli 23enne

Nello specifico, durante un servizio di osservazione, i poliziotti hanno notato il cittadino albanese recarsi nei pressi dell’abitazione del 23enne dove, al termine di un incontro fugace, è ripartito a bordo della propria auto in direzione Perugia. Insospettiti, i poliziotti hanno deciso di bloccarlo e sottoporlo ad un controllo più approfondito che ha dato esito positivo. Infatti, il 23enne albanese è stato trovato in possesso di 195 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio, e uno smartphone.

In seguito, gli agenti hanno sottoposto a perquisizione, estesa all’abitazione, anche l’altro giovane che è stato trovato in possesso di un frammento di sostanza stupefacente tipo hashish, di un cucchiaio contenente dei residui di sostanza polverosa bianca, verosimilmente tipo cocaina, e un bilancino di precisione. Sentito in merito dai poliziotti, ha confermato di aver comprato lo stupefacente dal giovane cittadino albanese.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, il 22enne è stato arrestato per spaccio di stupefacenti e, su disposizione del P.M., trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, fino all’udienza di sabato mattina con il quale è stato convalidato l’arresto. L’altro 23enne, invece, è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore.

© Riproduzione riservata