Gnavolini Raccolta Sapore apre un frantoio di ultima generazione a Bastia Umbra

Gnavolini Raccolta Sapore apre a Bastia Umbra un nuovo ed avanzatissimo frantoio Oleario (conto proprio e conto terzi). Il frantoio di ultima generazione, dalla logistica invidiabile, sarà capace di abbattere temperature, variare le velocità estrattive in base alle varietà, essere sostenibile e circolare, lavorare eccellenze con l’obbiettivo di far crescere il comparto ed il territorio ed ottenere un prodotto di alta qualità. Alle porte della campagna olearia 2024-2025 che si prospetta essere abbondante e qualitativamente superiore, fervono i preparativi per le operazioni in campo di raccolta delle olive e le preparazioni in frantoio per le moliture. In questo contesto la novità più grande è la nascita di un nuovo frantoio oleario in casa Gnavolini Raccolta Sapore.

L’azienda di Bastia Umbra che da diversi anni ha scelto di percorrere la via della qualità assoluta nell’estrazione dell’olio extravergine di oliva, annuncia di chiudere il proprio cerchio produttivo (30 ettari di uliveti + una presente e diffusa realtà commerciale con il proprio brand), dando alla luce quanto già annunciato nel crono programma aziendale di qualche anno fa: il proprio frantoio oleario. Il frantoio sarà in grado di lavorare con qualità estreme le olive aziendali, ma sarà aperto a tutte le altre realtà aziendali ed a tutti i privati che vorranno lavorare le olive utilizzando sistemi innovativi e processi snelli e funzionali per ottenere il meglio dal proprio prodotto. Il nuovo frantoio oleario è pensato e costruito basando tutto su tre fattori necessari ed imprescindibili: la qualità estrattiva, la digitalizzazione al suo servizio e la logistica anche integrata nel processo.

Per favorire la qualità estrattiva è stato scelto di utilizzare tutte macchine di ultimissima generazione 4.0 a marchio Alfa-Laval (leader mondiale nei brevetti per l’estrazione olearia) e Clemente Industry (per la porzione di logistica, carico e lavaggio. La gestione dei sottoprodotti sarà totalmente oculata: recupero dalle sanse del nocciolino e la vendita in azienda per il riscaldamento tramite caldaie a biomasse e smaltimento delle sanse liquide con conferimenti presso il bio-digestore per la produzione di biogas.

A tutto questo si aggiunge una logistica funzionale dettata dalla creazione di nuovi ed ampi piazzali facilmente raggiungibili da ogni parte dell’Umbria (vista la posizione strategica aziendale: uscita SS75 Bastia Umbra), per lo scarico e la gestione e lo stoccaggio delle olive dei clienti. Tutto l’Intero processo è controllato digitalmente in ogni sua fase ed ogni passaggio monitorato al fine di garantire parametri e qualità del prodotto finale.

“Siamo orgogliosi e felici – dice Gianmichele Gnavolini, titolare di Gnavolini Raccolta Sapore – di aver fatto questo passo importante. Stiamo parlando di un investimento molto grande sulla base di una visione di settore più ampia e ragionata. Necessitavamo di chiudere il nostro anello produttivo unendo la parte produttiva in campo, che facciamo con la nostra azienda agricola, a quella commerciale conosciuta sotto il Brand Gnavolini Raccolta Sapore (ormai avviata da tempo), avendo cosi, attraverso l’estrazione in frantoio, il controllo completo di una filiera corta e virtuosa.

“Questo frantoio nasce per offrire un servizio ed un prodotto qualitativamente all’avanguardia rispetto alle richieste sempre più esigenti del mercato in continua evoluzione. Ci fregiamo di aver scelto ed istallato macchine tra le più innovative e performanti del mercato, che lavorano utilizzando la sola ENERGIA ELETTRICA (NO GAS) ottenuta dalla rete e dal supporto momentaneo di un gruppo elettrogeno che verra presto sostituito da pannelli solari e batterie di accumulo. La produzione di acqua fredda per gli scambiatori e calda per le gramole è prodotta da una pompa di calore di ultima generazione che lavorando una sola volta è in grado di produrre entrambi contemporaneamente. Abbiamo abbattuto drasticamente il consumo di acqua lungo tutta la linea. Tutto il ciclo è controllato digitalmente e presto lo sarà anche per l’utente finale che potrà monitorare i propri tempi, parametri e qualità dell’olio, comodamente da casa ed attraverso il suo telefonino”.

Tutti i sottoprodotti passano in maniera virtuosa da scarto a risorsa, divenendo biocombustibile e biogas. Vorremmo diventare – conclude il titolare di Gnavolini Raccolta Sapore – un punto di rifermento territoriale nell’estrazione di qualità, che deve essere sicuramente una risposta alle nostre esigenze aziendali, ma che deve anche diventare sempre di più una metà per tutti quegli utenti del settore che indirizzati correttamente vadano a ricercare il vero valore dell’olio extravergine di oliva, ovvero quello nutraceutico. Divenendo così valore aggiunto per le tavole del consumatore e per la promozione corretta del nostro territorio che ha sempre più bisogno di qualità per vendersi meglio e creare ricchezza circolare. Assisi e Bastia Umbra potranno così avere rispettivamente un nuovo fiore all’occhiello nell’estrazione qualitativa dell’olio extravergine di oliva che educherà il territorio a produrre di piu e meglio vendendo in egual maniera se stesso nel mondo. Vi aspettiamo pertanto, il giorno 5 ottobre 2024 a partire dalle ore 15:00 per l’inaugurazione ed il taglio del nastro. Non mancate”.

“Si consiglia – recita la nota – di parcheggiare nei piazzali aziendali (fino ad esaurimento posti) accedendo direttamente con l’auto da via Bucarest snc, oppure pedonalmente da via del Ruzante o da via Atene, Bastia Umbra”.

NOTE TECNICHE: I macchinari degni di nota di questo frantoio oleario sono sicuramente il frangitore a coltelli con griglia rotante autopulente e con camicia raffreddata, dotato di inverter per variarne la velocità di frangitura (essenziale per ottenere prodotti aromatici differenti da olive differenti); di uno scambiatore di calore EVO-LINE Alfa-Laval per l’abbattimento o la regolazione delle temperature delle paste di oliva in entrata (necessario per l’estrazione qualitativa di olio evo), gramole a visore digitale Clemente, Decanter Sigma 6 Alfa-Laval in grado di lavorare velocemente fino a 30 quintali all’ora in 2 fasi senza necessità di ulteriore immissione di acqua nel processo. Centrifuga Verticale Alfa-Laval nella fase finale dell’estrazione. Predisposizione per la filtrazione dell’olio evo ed analisi dello stesso (servizi in partenza sicura dalla campagna 2025-26).

