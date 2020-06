Sporcizia e rifiuti abbandonati tra Assisi e Bastia Umbra (foto)

Tornano i casi di inciviltà legati al non rispetto di ambiente e luoghi comuni. È il caso di due strade che separano i comuni di Assisi e Bastia Umbra, seppur in luoghi tra di loro distanti, con sporcizia e rifiuti abbandonati.

“Questa è via del Guado – scrive via Facebook e segnala ad AssisiNews Riccardo Balducci – la cui mezzeria separa il comune di Assisi da quello di Bastia Umbra. Quelle che vedete sono le immagini di come si presenta, tutti i santi giorni (il fine settimana sembra diventare “terra di nessuno”) via del Guado a ridosso del percorso verde (e per fortuna!). Pneumatici abbandonati sui cespugli, bottiglie di birra sul ciglio della strada, buste “take away” di fast food lanciati dai finestrini (oggi è il secondo!, ieri ndr), rifiuti di pic nic sulle panchine del percorso verde ed in terra (ci sono gli appositi cestini che vengono regolarmente svuotati), mascherine e guanti in plastica monouso a bordo strada, ecc, ecc, ecc… Mi rivolgo ai sindaci Di Assisi Stefania Proietti e di Bastia Umbra Paola Lungarotti per risolvere questo disgustoso problema ecologico quotidiano – scrive Balducci. Oltre a necessitare di una pulizia accurata, sia in via del Guado, sia in tutte le zone limitrofe, credo inizi a diventare indispensabile installare delle telecamere per identificare e punire chi getta rifiuti e lascia sporcizia. Per qualsiasi delucidazione in merito resto disponibile sin d’ora”, conclude Balducci. Un caso non nuovo in una strada in cui in passato i residenti si erano lamentati anche delle numerose buche, poi rimesse a nuovo con i lavori realizzati.

E sempre in strade di confine fra i due comuni di Assisi e Bastia Umbra, problema che non è l’unico. Sporcizia presente infatti anche lungo la strada provinciale via San Francescuccio de’ Mietitori, dove il taglio dell’erba (non completamente avvenuto laddove necessario) ha riportato alla luce numerosi rifiuti lungo la carreggiata che da Santa Maria degli Angeli conduce a Costano. C’è urgente necessità di una ripulitura all’interno dei canali di scolo, troppi gli arbusti e le erbacce infestanti cresciuti negli stessi unitamente ai rifiuti che giacciono indisturbati. Interventi effettuati in passato non si sono dimostrati sufficienti (sia nella stessa via San Francescuccio de’ Mietitori che separa come detto i due comuni, che anche nella limitrofa zona industriale di Santa Maria degli Angeli e nelle vie vicine, dove anche qui, percorrendole a piedi, è facile trovare di tutto lungo le scarpate, come ad esempio in via del Lavoro, via questa nel comune di Bastia Umbra). In caso di temporali o di acquazzoni, potrebbero verificarsi situazioni di allagamenti o pericolo, non è la prima volta che i residenti della zona segnalano tali situazioni.