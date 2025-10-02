Sport e moda, l’assisano Luca Broccatelli protagonista alla Milano Fashion Week (foto)

L’atleta di Tordandrea di Assisi ha sfilato nella splendida cornice di Palazzo Visconti di Modrone

2 Ottobre 2025 Cronaca 524

Dal palco di gara alla passerella più ambita d’Italia. Luca Broccatelli ospite d’onore alla settimana della moda di Milano, l’evento più importante a livello nazionale nel settore della moda. L’atleta di Tordandrea di Assisi ha sfilato lo scorso weekend nella splendida cornice di Palazzo Visconti di Modrone, una delle location più belle e storiche del capoluogo lombardo. In passerella gli eventi “Infinity Fashion Week” e  “Global Glam Fashion”, eventi che hanno registrato il “tutto esaurito” con tante celebrità tra il pubblico; FitBro ha indossato abiti di noti stilisti di pezzi rari di alto profilo provenienti da tutto il mondo, in 4 uscite decisamente originali e fuori dall’ordinario.

Un esperienza davvero speciale , ma molto diversa da quelle che di solito Luca Broccatelli è abituato: “E’ stata una bellissima esperienza, molto diversa da ciò che ero abituato a fare, ma comunque una grande soddisfazione essere stato invitato a questo che è l’evento più importante di Italia nel mondo della Moda, ed è un onore portare Tordandrea, Assisi e l’Umbria con me a vivere questi eventi. Un’emozione unica a suo modo, quella di esibirsi in altre vesti e con altre movenze, con un rapporto col pubblico meno interattivo ed in un contesto profondamente diverso da quello al quale sono abituato; mi sono sentito subito a mio agio e porto a casa emozioni positive”.

Un esperienza che ha portato allo sdoganamento di certi canoni, come sottolinea “FitBro”: “Sono fiero di aver contribuito all’abbattimento dello stereotipo del canone standard di modello. Infatti ciò che ha fatto da padrone in questo evento è stata proprio l’eterogeneità delle presentazioni e lo sdoganamento di certi canoni; per me questo è un importante segnale per i giovani e per tutti in generale, un segnale che vuole promuovere il benessere prima di tutto e il rispetto del corpo come tempio della nostra salute. Viviamo in una società che ci condanna ad essere perfetti, spesso anche senza motivo, quando invece a nostro modo lo siamo già tutti. Volersi migliorare continuamente è lo spirito giusto, propositivo, che nasconde la giusta aspirazione e il sano concetto di volersi bene; purtroppo al giorno d’oggi assistiamo alla strumentalizzazione di questi concetti che portano verso l’eccessiva esaltazione di alcuni stereotipi e quindi al trasformare questo spirito in ossessione vera e propria”.

Un Luca Broccatelli che spera di avere altre opportunità come questa: “Da uomo di sport – spiega l’assisano . voglio provare ad essere un esempio anche in questa esperienza, dimostrando che prendendoci cura del nostro benessere psicofisico possiamo raggiungere risultati inaspettati ed a volte imprevedibili, impostando un percorso basato sul lavoro e sull’impegno giornaliero, senza scorciatoie e con la costanza della goccia che scava la roccia. Spero di avere l’opportunità di contribuire ancora alla promozione di canoni sani e sostenibili per la società moderna, con un pizzico di soddisfazione personale per aver raggiunto un’altra meta che pensavo impossibile. Insieme al mio team – conclude – di atleti abbiamo portato il Fitness Model dal palco alla passerella dell’alta moda e per questo devo ringraziare ancora una volta lo sport e la mentalità che ti insegna”.

