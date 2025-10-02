Sport e moda, l’assisano Luca Broccatelli protagonista alla Milano Fashion Week (foto)

Dal palco di gara alla passerella più ambita d’Italia. Luca Broccatelli ospite d’onore alla settimana della moda di Milano, l’evento più importante a livello nazionale nel settore della moda. L’atleta di Tordandrea di Assisi ha sfilato lo scorso weekend nella splendida cornice di Palazzo Visconti di Modrone, una delle location più belle e storiche del capoluogo lombardo. In passerella gli eventi “Infinity Fashion Week” e “Global Glam Fashion”, eventi che hanno registrato il “tutto esaurito” con tante celebrità tra il pubblico; FitBro ha indossato abiti di noti stilisti di pezzi rari di alto profilo provenienti da tutto il mondo, in 4 uscite decisamente originali e fuori dall’ordinario.

Un esperienza davvero speciale , ma molto diversa da quelle che di solito Luca Broccatelli è abituato: “E’ stata una bellissima esperienza, molto diversa da ciò che ero abituato a fare, ma comunque una grande soddisfazione essere stato invitato a questo che è l’evento più importante di Italia nel mondo della Moda, ed è un onore portare Tordandrea, Assisi e l’Umbria con me a vivere questi eventi. Un’emozione unica a suo modo, quella di esibirsi in altre vesti e con altre movenze, con un rapporto col pubblico meno interattivo ed in un contesto profondamente diverso da quello al quale sono abituato; mi sono sentito subito a mio agio e porto a casa emozioni positive”.

Un esperienza che ha portato allo sdoganamento di certi canoni, come sottolinea “FitBro”: “Sono fiero di aver contribuito all’abbattimento dello stereotipo del canone standard di modello. Infatti ciò che ha fatto da padrone in questo evento è stata proprio l’eterogeneità delle presentazioni e lo sdoganamento di certi canoni; per me questo è un importante segnale per i giovani e per tutti in generale, un segnale che vuole promuovere il benessere prima di tutto e il rispetto del corpo come tempio della nostra salute. Viviamo in una società che ci condanna ad essere perfetti, spesso anche senza motivo, quando invece a nostro modo lo siamo già tutti. Volersi migliorare continuamente è lo spirito giusto, propositivo, che nasconde la giusta aspirazione e il sano concetto di volersi bene; purtroppo al giorno d’oggi assistiamo alla strumentalizzazione di questi concetti che portano verso l’eccessiva esaltazione di alcuni stereotipi e quindi al trasformare questo spirito in ossessione vera e propria”.

Un Luca Broccatelli che spera di avere altre opportunità come questa: “Da uomo di sport – spiega l’assisano . voglio provare ad essere un esempio anche in questa esperienza, dimostrando che prendendoci cura del nostro benessere psicofisico possiamo raggiungere risultati inaspettati ed a volte imprevedibili, impostando un percorso basato sul lavoro e sull’impegno giornaliero, senza scorciatoie e con la costanza della goccia che scava la roccia. Spero di avere l’opportunità di contribuire ancora alla promozione di canoni sani e sostenibili per la società moderna, con un pizzico di soddisfazione personale per aver raggiunto un’altra meta che pensavo impossibile. Insieme al mio team – conclude – di atleti abbiamo portato il Fitness Model dal palco alla passerella dell’alta moda e per questo devo ringraziare ancora una volta lo sport e la mentalità che ti insegna”.

