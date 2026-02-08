Sterpeto, scoperte diverse carcasse abbandonate: avviate le indagini

A rendere pubblico l’accaduto è stato Alex Trabalza, che lancia anche un appello

8 Febbraio 2026 Cronaca 880

Un grave episodio di abbandono illecito di carcasse è stato segnalato nelle campagne di Sterpeto di Assisi nei giorni scorsi. A rendere pubblico l’accaduto è stato Alex Trabalza, esponente del Movimento dello Sconforto Generale che da anni si occupa di ripulire le ‘mini’ discariche abusive e che, attraverso alcuni post sui social, ha denunciato quanto rinvenuto durante un sopralluogo nell’area.

Nello specifico è stata trovata una capra morta, integra e con un collare rosso, abbandonata sul terreno insieme a diversi sacchi contenenti resti animali; alcuni sarebbero resti di macellazioni, altri potrebbero anche essere dei cuccioli, forse di cane. Assisi News ha scelto di limitarsi all’essenziale, anche nella pubblicazione delle foto. Dopo la segnalazione sono intervenuti i Carabinieri Forestali, la Polizia Municipale e il servizio veterinario dell’ASL per effettuare i rilievi, trovando ulteriori resti animali, fortemente deteriorati.

Il veterinario non ha trovato microchip sulle carcasse, ma via social Trabalza ha invitato la cittadinanza a collaborare con le autorità, chiedendo di segnalazioni utili a svolgere le indagini: “Visto che il veterinario non ha trovato nessun chip su questi poveri animali, non abbiamo indizi tecnologici per risalire ai proprietari: per questo confidiamo in tutti voi e nel passaparola. Segnalate chi aveva diversi animali – come capre, maiali, cagne incinte – e improvvisamente non li ha più”.

