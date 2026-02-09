Anche a Bastia “troppe buche e dissesto stradale”: la denuncia di Forza Italia (foto)

“Da troppo tempo Bastia Umbra vive una condizione di grave dissesto stradale sotto gli occhi di tutti. Buche, avvallamenti e manto stradale compromesso non rappresentano più un’emergenza temporanea, ma una situazione ormai cronica e intollerabile”. Lo denuncia Forza Italia Bastia. “È comprensibile che, in un territorio comunale così vasto, non sia semplice intervenire ovunque e con la stessa tempestività. Tuttavia – segnalano gli azzurri – uno stato di degrado così diffuso e marcato non si era mai visto prima e non può essere giustificato né minimizzato”.

“Da mesi i cittadini segnalano, protestano e chiedono interventi: persone esasperate, costrette ogni giorno a percorrere strade pericolose, indecorose e non all’altezza di una città come Bastia Umbra. Nonostante ciò, l’attuale amministrazione resta sostanzialmente ferma: nessun intervento strutturale, nessuna soluzione definitiva, solo silenzi e rattoppi provvisori. Parliamo di vie altamente trafficate e densamente popolate, come Via Firenze, Via Sicilia, solo per portare alcuni esempi, strade percorse quotidianamente da auto, motocicli, biciclette e pedoni. Ignorare il rifacimento del manto stradale significa mettere seriamente a rischio la sicurezza dei cittadini”, aggiunge FI Bastia.

“Continuare a far finta di niente di fronte a questo scenario rappresenta una grave responsabilità politica e amministrativa. I cittadini parlano, segnalano e denunciano. L’amministrazione, invece, resta immobile. Come Forza Italia Bastia Umbra, e come segretario comunale – conclude la coordinatrice Giusy Grasso – denuncio con forza questa situazione e chiedo interventi immediati, seri e definitivi contro buche e degrado. Bastia Umbra merita strade sicure e decorose, non promesse continuamente rimandate”.

