Strada facendo RipuliAMO Assisi, passeggiata ecologica il 6 settembre

[Foto in evidenza di repertorio] Strada facendo RipuliAMO Assisi è il titolo della passeggiata di domenica 6 settembre, organizzata dai simpatizzanti di Stefano Pastorelli, capogruppo regionale della Lega a Palazzo Cesaroni.

“Chi di noi non vorrebbe una città più pulita? Dove ogni cestino sia utilizzato per il suo scopo, dove i marciapiedi non siano disseminati di mozziconi di sigarette, cartacce di ogni tipo, di lattine, bottigliette di plastica e di bottiglie di vetro, dove la plastica, in tutte le sue forme, non sia una minaccia per l’ambiente. Se il senso civico e la cultura ambientale facessero parte del nostro quotidiano stile di vita – spiegano gli organizzatori – non saremmo qui a dover risolvere molti problemi che affliggono la nostra cittadina e le sue frazioni. Problemi che la società moderna ha portato con sé: tutti noi vorremmo un ambiente più pulito e meno degradato ma purtroppo non è così. Non ancora perlomeno, forse un giorno ci arriveremo. Intanto cercheremo di sensibilizzare i cittadini, attraverso varie iniziative, rendendoli protagonisti e corresponsabili in questo processo di miglioramento della propria città, della propria frazione, del proprio quartiere, del proprio vicinato”.

Per questo domenica 6 settembre va in scena Strada facendo RipuliAMO Assisi, una passeggiata ecologica con raccolta rifiuti e grigliata finale. L’appuntamento è alle ore 8.30 di fronte a Villa Gualdi a Santa Maria degli Angeli; il programma completo della giornata arriverà a breve.