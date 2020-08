Coronavirus a Bastia Umbra e Bettona: ieri tre casi in più, i dati

Aumentano i casi positivi nel comprensorio: tra le 20 persone positive in Umbria nelle 24 ore tra martedì e mercoledì ci sono anche due casi in più. Un’altra persona è positiva al coronavirus a Bastia Umbra, che sale a 10, e anche Bettona vede i positivi salire di una unità, da tre a quattro; cinque secondo il sindaco, Lamberto Marcantonini, che segnala due positivi. “Dobbiamo ricordarci di rispettare il prossimo, mantenendo le distanze e indossando la mascherina quando è obbligatorio (in locali pubblici al chiuso, nei casi di affollamento). La non diffusione del virus Covid-19 dipende da noi con il rispetto di poche regole, per di più regole leggere. Vi comunico che ieri, nel nostro Comune, altri due nostri giovani concittadini sono risultati positivi. Stanno bene, sono isolati”, le parole del primo cittadino.

Tre persone, in Umbria, che sono state dichiarate guarite all’esito del secondo tampone negativo. I contagiati in Umbria al 26 agosto sono dunque 217. Le venti nuove persona positive sono il risultato dei quasi 2mila tamponi effettuati nella regione. Si tratta in gran parte, come ha ricordato l’assessore regionale Luca Coletto, di asintomatici, sottoposti a controlli al rientro dalle vacanze o comunque da viaggi in zone a rischio. Nel conteggio dell’ultimo giorno ci sono anche i 12 casi positivi tra i passeggeri del volo da Tirana rientro a Perugia domenica.

Oltre ai positivi al coronavirus a Bastia Umbra e Bettona, questa la situazione aggiornata (al 26 agosto, ndr) comune per comune: Acquasparta 4, Amelia 1, Assisi 19, Avigliano Umbro 1, Bastia Umbra 10, Bettona 4, Castiglione del Lago 2, Città della Pieve 1, Città di Castello 2, Collazzone 3, Corciano 3, Deruta 6, Ferentillo 1, Foligno 10, fuori regione 17, Fratta Taodina 1, Gubbio 2, Giano dell’Umbria 1, Magione 1, Marsciano 1, Montecastrilli 1, Narni 11, Nocera Umbra 1, Norcia 1, Panicale 6, Passignano sul Trasimeno 3, Orvieto 1, Perugia 39, San Venanzo 2, Spoleto 1, Stroncone 8, Terni 42, Todi 5, Trevi 1, Umbertide 6.