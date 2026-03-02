Sugar, una vita in divisa: ultimo servizio ad Assisi per il labrador della Polizia di Stato (foto)

Impegnata con le unità cinofile della Polizia di Stato per garantire la sicurezza durante l’ostensione delle spoglie mortali di San Francesco

2 Marzo 2026 Animali, Cronaca 58

Una carriera al servizio della sicurezza, vissuta con dedizione e professionalità. Protagonista è Sugar, labrador di 10 anni, da nove in servizio operativo al fianco del Vice Sovrintendente Sabina Comacchio nella Polizia di Stato.

In questi giorni Sugar è impegnata in un servizio particolarmente significativo: l’ostensione legata all’Ottocentenario di San Francesco, in corso presso la Basilica di San Francesco ad Assisi. Un evento che richiama migliaia di fedeli e visitatori e che rappresenta per lei l’ultimo grande appuntamento prima del congedo.

Nel corso della sua carriera ha preso parte a eventi di primo piano, nazionali e internazionali, come il G7 di Verona in occasione dell’arrivo del Papa, il G20 di Roma, l’Eurovision di Torino e il Giubileo dei Giovani a Tor Vergata. In ciascuna di queste circostanze ha operato con equilibrio, affidabilità e straordinaria capacità di concentrazione, contribuendo in modo determinante al regolare svolgimento delle manifestazioni e alla sicurezza dei presenti.

Accanto al suo conduttore ha costruito negli anni un rapporto solido, fondato su fiducia reciproca e collaborazione quotidiana, elemento essenziale nel lavoro delle unità cinofile. Un legame che proseguirà anche dopo la fine del servizio operativo: una volta concluso il suo impegno, Sugar sarà infatti adottata dal suo conduttore e potrà godersi il meritato riposo, circondata dall’affetto di chi le è sempre stato accanto.

A darne notizia è la pagina ufficiale social della Questura di Perugia che racconta la sua storia e l’impegno prezioso delle unità cinofile della Polizia di Stato, presenza discreta ma fondamentale nei grandi eventi e nelle occasioni di particolare rilievo per il Paese.

© Riproduzione riservata


