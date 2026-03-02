Sugar, una vita in divisa: ultimo servizio ad Assisi per il labrador della Polizia di Stato (foto)

Una carriera al servizio della sicurezza, vissuta con dedizione e professionalità. Protagonista è Sugar, labrador di 10 anni, da nove in servizio operativo al fianco del Vice Sovrintendente Sabina Comacchio nella Polizia di Stato.

In questi giorni Sugar è impegnata in un servizio particolarmente significativo: l’ostensione legata all’Ottocentenario di San Francesco, in corso presso la Basilica di San Francesco ad Assisi. Un evento che richiama migliaia di fedeli e visitatori e che rappresenta per lei l’ultimo grande appuntamento prima del congedo.

Nel corso della sua carriera ha preso parte a eventi di primo piano, nazionali e internazionali, come il G7 di Verona in occasione dell’arrivo del Papa, il G20 di Roma, l’Eurovision di Torino e il Giubileo dei Giovani a Tor Vergata. In ciascuna di queste circostanze ha operato con equilibrio, affidabilità e straordinaria capacità di concentrazione, contribuendo in modo determinante al regolare svolgimento delle manifestazioni e alla sicurezza dei presenti.

Accanto al suo conduttore ha costruito negli anni un rapporto solido, fondato su fiducia reciproca e collaborazione quotidiana, elemento essenziale nel lavoro delle unità cinofile. Un legame che proseguirà anche dopo la fine del servizio operativo: una volta concluso il suo impegno, Sugar sarà infatti adottata dal suo conduttore e potrà godersi il meritato riposo, circondata dall’affetto di chi le è sempre stato accanto.

A darne notizia è la pagina ufficiale social della Questura di Perugia che racconta la sua storia e l’impegno prezioso delle unità cinofile della Polizia di Stato, presenza discreta ma fondamentale nei grandi eventi e nelle occasioni di particolare rilievo per il Paese.

