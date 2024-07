Costa Smeralda, sulla nave passeggeri più grande della flotta italiana c’è anche un po’ di Assisi: la curiosità

Un quadro con l’immagine della Basilica di San Francesco, con sullo sfondo la pianura assisiate, sulla nave da crociera fra le più grandi al mondo. “Lo sapevate che in uno dei 16 ponti passeggeri di Costa Smeralda, ammiraglia di Costa Crociere, c’è esposto anche un quadro che rappresenta la nostra amata Assisi? Ce lo segnalano dei nostri cari clienti a bordo nel Mediterraneo in questi giorni” – si legge in un post social di Asisium Travel agenzia viaggi che opera nel centro storico di Assisi con numerosi servizi di incoming ed outgoing e che è anche uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News. (Continua dopo la foto)

Costa Smeralda è, insieme alla “gemella” Costa Toscana, la nave da crociera più grande della flotta italiana. Il quadro che rappresenta Assisi è una riproduzione di un’opera di Vittorio Grassi, del 1929. Pittore e decoratore, famoso per aver disegnato i francobolli con l’Italia Turrita, ha anche dato vita a un opera con protagonista Assisi. Si trova in uno dei corridoi della nave, al fianco di altre opere che raffigurano altre importanti città italiane.

La nave ammiraglia del noto armatore genovese ospita infatti anche il Costa Design Collection – CoDe – il primo museo del design nel cuore di una nave da crociera: uno spazio espositivo di 400 metri quadri interamente dedicato alle icone del design italiano, capace di trasmettere emozioni e nozioni sulla storia del Made in Italy. Una nave, Costa Smeralda, capace di ospitare a bordo oltre 6.500 persone, in servizio dalla fine del 2019, protagonista nel 2023 e nel 2024 anche del Festival di Sanremo.

Per la bellissima Assisi insomma, alla quale non manca certo visibilità per la sua grande bellezza, anche questa forma significativa ed importante di pubblicità che non pochi osservano ogni giorno a bordo di quella che è una vera e propria ‘piccola città’ sul mare, facendo magari voglia a molti di programmare una visita in città.

