Meteo Assisi 19-21 luglio 2024: ancora caldo intenso, da domenica sera la tregua

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 19-21 luglio 2024, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno cari lettori e buon venerdì a tutti voi! Seconda settimana di fila con il caldo forte sulla nostra Umbria con picchi di 38 gradi sulle nostre pianure nelle ore centrali della giornata… Ciò che sarà da ricordare non è tanto l’intensità del caldo che è stato si elevato ma non estremo bensì la durata ininterrotta per due settimane.

Come vi scrissi in precedenza però, le previsioni stagionali di luglio prevedevano un mese solo leggermente più caldo del normale “in media” dunque nel corso dell’ultima parte del mese, per forza di cose, avremo un clima più gradevole e recupereremo il piacere di tornare a trascorrere giornate all’aria aperta!

Vediamo intanto le previsioni per il meteo Assisi 19-21 luglio 2024, un weekend che almeno per i due-terzi, trascorrerà in compagnia del solleone:

Oggi venerdì e domani sabato: nulla cambia, grande spazio al sole e temperature sempre molto elevate sia di giorno che di notte.

Domenica invece: tempo in peggioramento dal pomeriggio-sera con possibilità di occasionali e locali temporali talvolta anche grandinigeni. Temperatura in calo verso fine giornata e clima più gradevole dalla serata e nottata sul lunedì. Massima del giorno ancora sui 35-36 gradi prima della rinfrescata.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà un clima gradualmente “meno rovente” di giorno in giorno, poi da metà settimana grande rinfrescata con temperature sotto il normale! A presto e buon weekend a tutti voi dalla redazione di Assisi News!

Foto: Freepik

© Riproduzione riservata