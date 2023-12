Nuova vincita alla ricevitoria Mark & Marc, non nuova a giocate baciate dalla dea bendata

Superenalotto fortunato a Rivotorto, vinti 10.000 euro nell’ambito della nuova iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar: si tratta del New Year’s Show, con tre estrazioni straordinarie previste tra ieri e domani (il 28, 29 e 30 dicembre 2023, ndr), in palio ci sono anche 300 premi a estrazione garantiti da 10.000 euro per ognuno di questi concorsi.

La vincita è stata registrata alla ricevitoria Mark & Marc, non nuova a giocate baciate dalla dea bendata. I vincitori, secondo quanto risulta ad Assisi News, sarebbero un gruppo di giocatori di Rivotorto e zone limitrofe, tutte quindi persone del posto che passeranno un sereno Capodanno; hanno giocato un biglietto da tre euro. “Siamo veramente felici di aver fatto questo regalo di Natale ai nostri compaesani. Ricordiamo che c’è ancora la possibilità di vincere nelle estrazioni di venerdì 29 e sabato 30. Ci auspichiamo che anche nel 2024 la nostra ricevitoria possa regalare ancora queste belle vincite”, le parole dei gestori dell’attività di Rivotorto.

Oltre alla vincita al Superenalotto del 28 dicembre sera, nel 2022 la ricevitoria della frazione assisana aveva visto vincere uno dei premi di Super Estate dello stesso concorso, vincita arrivata con una giocata da tre euro. Ancora prima, nel concorso del 2 novembre 2021, un fortunato giocatore aveva un “5” da 18.305,43 euro.

