SuperEnalotto, a Rivotorto centrato un 5 da oltre 18.000 euro (foto)

In Umbria si torna a gioire per una vincita al SuperEnalotto: nel concorso del 2 novembre, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” da 18.305,43 euro. La giocata vincente è stata convalidata presso Mark E Marc, l’esercizio di piazza Antichi Sapori 2/3 a Rivotorto di Assisi. Il Jackpot, intanto, è arrivato a quota 104,5 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Umbria il “6” manca dal settembre 2011, quando a Gubbio fu conquistato il jackpot del valore di 65 milioni di euro. E ora è partita la caccia al vincitore: si tratterà di un residente o di un turista, visto che la città in questi giorni è stata invasa da tanti visitatori? La strada è usata soprattutto dai residenti, ma non si escludono persone di passaggio.

Come spiega Marco Ricciolini ad AssisiNews, “Sono diversi anni che presso la ricevitoria Mark & Marc di Rivotorto di Assisi si insegue il sogno di vincere il Jackpot IPER milionario del SuperEnalotto. Un sogno ambito da tutti quello di diventare milionario un giorno e cambiare vita. Anche stavolta il gruppo ormai storico di 15 affezionati giocatori ha sfiorato questa possibilità e per la 4° volta in questi anni ha centrato una vincita da 5 punti. In verità altri singoli giocatori in questa ricevitoria hanno già raggiunto questo

traguardo dei 5 punti vincendo sempre cifre molto interessanti. Il destino stavolta ha voluto che al posto del n. 86 fosse giocato il n. 82 altrimenti si sarebbe davvero fatto festa. Comunque il sistema pensato e realizzato dalla ricevitoria oltre ad aver centrato un 5 da 15.850,00 ha anche realizzato un quattro due tre e ventuno due. Per una vincita complessiva di poco superiore ai 16000,00 euro. Ma l’appuntamento al grande evento forse è solo rimandato chissà? Noi ci proveremo ancora – dicono i titolari – visto l’enorme jackpot attualmente in palio infatti sono 100 milioni di euro quelli che attendono gli ipotetici vincitori“.

In precedenza un altro 5 al SuperEnalotto, a luglio 2020, era stato centrato a Torchiagina di Assisi. Allora si trattava di Un 5 da oltre 50.000 euro, nello specifico da 52.103,16 euro: la schedina vincente è stata convalidata nella tabaccheria di via Canini 47/A, a Torchiagina di Assisi. Poche settimane prima e la dea bendata aveva baciato Spello, con una vincita da 70.000 euro nel febbraio 2020. A fine 2019 invece maxi-vincita da 100.000 alla tabaccheria Ziarelli di Santa Maria degli Angeli, in via Giovanni Becchetti,: qui un fortunato giocatore al Superenalotto, con la combinazione 100×100 Natale, istituita in occasione della chiusura d’anno e delle festività che stanno per concludersi con l’Epifania, aveva appunto vinto la maxi-somma.

