Tampona un’auto e si dà alla fuga, rintracciato e denunciato: Nei guai un cinquantaquattrenne, le accuse sono omissione di soccorso e lesioni. La Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, all’esito delle indagini condotte mediante la verifica delle immagini del sistema di video-sorveglianza del Comune, ha rintracciato e denunciato un uomo di 54 anni che si era dato alla fuga dopo aver generato un tamponamento a catena con feriti. Erano le 19.00 quando, nei pressi della rotatoria di via Sandro Pertini a Santa Maria degli Angeli, un uomo alla guida di un’utilitaria ha tamponato l’auto di una donna che, a sua volta, si è scontrata con un veicolo che la precedeva.

A quel punto gli automobilisti si sono accordati per spostare le auto al fine di non creare ingorghi e compilare il modulo di constatazione amichevole. Tuttavia l’autore dello scontro, approfittando dell’attimo di distrazione, è risalito sulla sua auto e si è dato repentinamente alla fuga. I due malcapitati hanno quindi deciso di rivolgersi agli agenti del Commissariato di P.S. di Assisi. Dopo aver visionato le immagini dell’impianto comunale di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a risalire al proprietario del veicolo che ha confermato quanto accaduto. Per il 54enne che tampona un’auto e si è dato alla fuga è scattata la denuncia per omissione di soccorso e lesioni personali.

