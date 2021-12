Punto vaccinale al Pala eventi, in un giorno circa 500 vaccini e 430 tamponi

Attivo da domenica 26 dicembre il drive-throuh al Pala Eventi di Santa Maria degli Angeli dove vengono effettuati i tamponi, da ieri nella stessa struttura è stato aperto anche il punto vaccinale. Circa 500 (492 per la precisione) sono stati i vaccini somministrati nella giornata di ieri al Punto vaccinale al Pala Eventi, 430 invece i tamponi. Numeri che potrebbero migliorare, e anche raddoppiare, qualora venisse aumentato il personale sanitario.

“Il punto vaccinale al Pala Eventi – si legge in una nota della giunta – è un servizio che è indubbiamente più funzionale e più comodo per i cittadini di Assisi e del comprensorio che devono sottoporsi al tampone molecolare oppure a vaccinazione e anche in considerazione della quarta ondata della pandemia che sta provocando un aumento vertiginoso di contagi in tutto il Paese. Da tempo l’amministrazione comunale aveva messo a disposizione della Regione il Pala Eventi, una struttura che grazie alla conformazione e all’ampio parcheggio permette di gestire al meglio le file degli utenti, e ora il punto tamponi e vaccini è realtà”. L’amministrazione ricorda che “per i tamponi in auto bisogna recarsi all’ingresso del parcheggio Palaeventi, mentre per i vaccini l’ingresso e il parcheggio sono abilitati da via Antonio Fogazzaro, tra i Portali e la piscina coperta.

